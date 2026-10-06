Pedro Troglio, ante la serie de partidos que desencadenarán en un sueño llamado Boca

A Banfield se le atragantó el festejo cerca del final cuando había hecho los méritos suficientes para quedarse con los tres puntos frente a Rosario Central. De esta manera, el equipo de Pedro Troglio estiró a seis las fechas sin triunfos y sigue en la parte baja de la tabla de la zona B del Torneo Clausura.

El entrenador quedó conforme con el juego del equipo, sintió lástima de no haber coronado con un triunfo y afirmó que este partido fue el puntapié de los que desembocarán en la semifinal de la Copa Argentina frente a Boca Juniors.

“Les dije a los jugadores que empieza una serie de partidos durísimos que desencadenan en el que es para todos un sueño enorme que es Boca . Que falta un montón, pero todos son casi parecidos, contra buenos rivales que nos van a exigir y tendríamos que creérnosla un poco y empezar a tomar dimensión de que podemos y podemos ir a jugar los partidos más importantes que van a venir y el último que va a ser muy importante. Hoy (lunes) fue un gran paso y de visitante tenemos que tratar de repetir”, afirmó un convencido Pedro Troglio.

Creo que hubo muy buenos partidos, pero este teniendo en cuenta el rival, la situación y con gente visitante creo que tuvimos la posibilidad de jugar bien Creo que hubo muy buenos partidos, pero este teniendo en cuenta el rival, la situación y con gente visitante creo que tuvimos la posibilidad de jugar bien

A cinco fechas del final del Torneo Clausura, Banfield suma 10 puntos, ocho menos con lo que finalizó el Torneo Apertura. A cinco unidades de los playoffs, pero con la calculadora en mano en la tabla anual respecto al descenso.

El momento anímico de Banfield

“Creo que la situación que apremia desde hace mucho tiempo hace también que uno no juegue liberado como espera. Es el gran problema que hemos tenido por grandes momentos. El tema de jugar presionados…En el fútbol siempre se juega presionado, pero no hay manera mejor que creértela. Y estamos ante una posibilidad histórica para todos”, sostuvo el oriundo de Luján.

El exDT de Gimnasia y Esgrima La Plata analizó que “podés ganar, empatar o perder, pero estás en una instancia de Copa Argentina que no es poca cosa. No es tan fácil como cuando querés desmerecer y decís ‘le ganaron a uno de la B Nacional’, que le ganó a Argentinos Juniors que es el mejor equipo que juega, en el caso de Midland. Hay que ganar los partidos, llegar, con penales, lo que sea”.

Banfield-Boca jugarán semifinal de Copa Argentina.

Por eso, está confiado en que “para llegar bien a ese partido creo que tenemos que demostrarnos que podemos jugar a esos niveles. Este fue un muy buen paso. Tenemos que seguir construyendo de cara a todo lo que va a venir y tenemos que sumar más. Me da lástima porque era un partido de tres puntos que en la previa sabíamos que era duro, pero hay que sumar más puntos”.

Pedro Troglio y el buen juego

Consumado el 1-1 contra Rosario Central (golazo de Tomás Adoryan, empate de Giovanni Cantizano), Pedro Troglio subrayó el trabajo de su equipo. “En cuanto a juego tendría que ir para atrás y recordar algunos momentos, como el segundo tiempo de Estudiantes, el partido con Lanús de local, creo que hubo muy buenos partidos, pero este teniendo en cuenta el rival, la situación y con gente visitante creo que tuvimos la posibilidad de jugar bien”, manifestó.

En ese sentido, destacó “la circulación de pelota, triangulaciones, buen juego, llegadas. Me da lástima que no se haya coronado con todos los puntos, pero este es el camino que tenemos que tratar de repetir”.