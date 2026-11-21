En Lomas de Zamora hay 18 jardines municipales que brindan educación gratuita a niños y niñas desde los 45 días hasta los 5 años. Del 24 al 30 de noviembre estarán abiertas las preinscripciones online para el ciclo lectivo 2027 .

Todos los establecimientos son oficiales y tienen docentes comprometidas con la educación y el desarrollo integral de cada alumnos. El Jardín Maternal "Creciendo Juntos" , de Fiorito (Campana 1216) está destinado a niños de 45 días a 2 años y cuenta con salas de lactantes y deambuladores pensadas para generar un espacio de cuidado y contención. Actualmente tiene una matrícula con más de 70 estudiantes.

Inaugurado en 1987, el Jardín N°1 de Lomas (Molina Arrotea 731) tiene salas de 2, 3, 4 y 5 años en ambos turnos. También ofrece desayuno y merienda reforzada en un espacio destinado al aprendizaje, el cuidado y el juego.

Mientras que el Jardín N°18 abrió sus puertas en 2015 como respuesta a la necesidad de las familias de la Fiorito en acceder a la educación pública . Ubicada sobre la calle Larrazábal 3200 , la institución tiene salas de 3, 4 y 5 distribuidas en turno mañana y turno tarde.

El resto de los jardines municipales están ubicados en San José, Fiorito, Centenario, Santa Marta, Banfield, Lamadrid, Budge, Santa Catalina y Parque Barón. En la web del Municipio está la información sobre todos los jardines junto con las direcciones, servicios e instalaciones.

El martes 24 de noviembre arrancan las inscripciones online a través de Comunidad Lomas. Si todavía no lo hicieron, los vecinos ya pueden entrar a la web para crear un usuario y tener un perfil digital que permite gestionar diferentes trámites y solicitudes.

Siguen las inscripciones en Lomas para las Escuelas Municipales

Con una formación gratuita y de calidad, las siete Escuelas Municipales de Lomas de Zamora tienen carreras artísticas y técnicas para vecinos de 18 años en adelante que hayan terminado el secundario. Ya están abiertas las inscripciones online.

En la Escuela de Arboricultura, Jardinería y Ecología Aplicada (Emajea) hay 4 tecnicaturas en Diseño y mantenimiento de espacios verdes; Arboricultura y práctica de vivero; Ecología aplicada; y Paisajismo. Por su parte, en la Escuela de Arte Dramático (EMAD) dan una Tecnicatura en Actuación Teatral con una currícula de 3 años en la que se aprende sobre movimiento, voz, escenografía, maquillaje, dramaturgia, organización y gestión de espectáculos, entre otras materias.

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Con más de 30 años de historia, la Escuela de Cerámica es una de las más importantes del país y de Latinoamérica. Su carrera de tres años es una muy buena opción para las personas interesadas en explorar nuevas formas de expresión artística y adquirir habilidades técnicas con alto potencial en el mercado laboral.

En la ciudad también hay una Escuela de Medios Audiovisuales (EMMA), Escuela de Artes Visuales (EMAV), Escuela de Danza Clásica y la Escuela de Comedia Musical. Para anotarse, los vecinos tienen que registrarse en la web de Comunidad Lomas y luego entrar a la categoría Educación y Empleo. Ahí encontrarán toda la información sobre las Escuelas de Educación Superior y los formularios de inscripción.