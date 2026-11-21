En la sede del nivel secundario del Colegio Colinas Verdes , ubicada en Matheu 345 , Lomas de Zamora , una de las paredes que da a la calle se convirtió en un mural para celebrar los 30 años de la institución. Naturaleza, diversidad, aprendizaje y comunidad son algunos de los conceptos que atraviesan la obra.

Un árbol, personas de distintos tamaños y colores, un libro y diferentes formas y movimientos componen una obra que busca transmitir una idea: la escuela como un espacio vivo, diverso y en permanente construcción.

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El mural fue realizado en el marco de los 30 años de la institución por el equipo directivo, docentes de arte y estudiantes de distintos cursos, según explicó Damián Melcer , director del nivel secundario, la elección del lugar tuvo una razón concreta: es la única pared amplia del edificio que da a la calle.

"Queríamos mostrar la existencia de una escuela cuyos lineamientos educativos están centrados en la persona humana, en abrazar la diversidad, en brindar una enseñanza y promover un aprendizaje en los marcos de una vida en común con la naturaleza", explicó Melcer.

Busca transmitir que "un colegio puede ser un espacio dinámico y colorido".

Un mural para pensar la educación

Uno de los elementos principales es el árbol, pensado como una representación de la naturaleza viva: aquello que se nutre, crece y necesita ser cuidado. También aparecen personas de diferentes tamaños, colores y movimientos, como una referencia a la diversidad que forma parte de la comunidad educativa.

La composición busca transmitir que "un colegio puede ser un espacio dinámico y colorido, con ondulaciones, cortes y cambios de ritmo", señaló Melcer.

El mural también incorpora un libro, a partir del cual se propone reflexionar sobre qué significa enseñar y qué significa aprender. La obra juega además con el significado de palabras vinculadas con la vida escolar, como "alumno" y "adolescente", con la intención de generar preguntas y una apropiación de esos conceptos por parte de quienes leen la pared.

Para el director, el mural es más que una intervención artística: "Es un espacio expresivo de la actividad educativa de nuestra institución en todos sus niveles".

Damián Melcer, director del nivel secundario.

El trabajo de producción

La realización implicó un proceso previo de intercambio, conversaciones, escritura e investigación. Los equipos fueron compartiendo avances y trabajando en la búsqueda de imágenes que permitieran transformar las ideas discutidas en una propuesta visual.

La experiencia tiene además un antecedente dentro de la propia sede secundaria. Allí existe otro mural interno que se renueva cada ciclo lectivo y que es realizado por estudiantes de sexto año junto con una docente del área de Artística.

Un árbol, personas de distintos tamaños y colores, un libro y diferentes formas y movimientos.

Una escuela que pone foco en la diversidad

Desde Colinas Verdes explican que no buscan definirse en comparación con otras escuelas de Lomas de Zamora, sino a partir de su propia mirada educativa. "Somos un colegio que, en tiempos de cuestionamiento a las diversidades, impulsa y desarrolla una enseñanza que avala, estimula y cuida a las diversidades", sostuvo el director.

En esa concepción, la escuela entendida como un espacio capaz de construir una mirada diferente y acompañar a cada estudiante: "Un niño, niña y adolescente es un ser integral y nada de lo que le sucede nos resulta ajeno cuando apuntamos a fortalecer el aprendizaje de cada estudiante".

El mensaje de Mecel para quienes hoy transitan el colegio es observar lo que sucede cotidianamente en la institución: estudiantes que conviven con sus diversidades, crean, debate y aprenden con otros. "Esta experiencia vivencial de cada estudiante es la marca imborrable de que es posible construir un mundo habitado por saberes, por el conocimiento y por valorar la persona humana", concluyó.