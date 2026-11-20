Los tres detenidos durante el operativo en Budge.

Cuatro allanamientos simultáneos en Ingeniero Budge terminaron con tres hombres detenidos, más de 1,7 kilos de droga y tres armas de fuego secuestradas, además de más de $1,2 millones en efectivo, municiones, celulares y balanzas.

El operativo fue llevado a cabo por efectivos de la Delegación Lomas de Zamora de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas de la Policía bonaerense, y apuntó contra varios presuntos puntos de venta de estupefacientes que funcionaban en la localidad.

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Según confiaron fuentes policiales a La Unión , la investigación había comenzado el 30 de junio pasado, a partir de una orden judicial que alertaba sobre la posible existencia de distintos lugares dedicados a la venta de drogas al menudeo.

Uno de los datos que llamó la atención de los investigadores fue la modalidad que, según las actuaciones, utilizaban los sospechosos: tres hombres se alternaban entre diferentes domicilios y modificaban los días y horarios de comercialización para dificultar la detección de la actividad.

Los sospechosos quedaron a disposición de la Justicia.

Después de reunir registros fílmicos y fotográficos, realizar seguimientos y obtener información de compradores, la fiscalía solicitó las órdenes de allanamiento. Los cuatro procedimientos se concretaron en la zona céntrica de Ingeniero Budge y terminaron con la aprehensión de tres hombres de 18, 20 y 25 años.

Drogas y un arsenal

El resultado de los allanamientos incluyó 255,47 gramos de cocaína, distribuidos en 333 envoltorios, y otros 1.446 gramos de marihuana, fraccionados en 83 paquetes. En total, fueron secuestrados 1.701,47 gramos de estupefacientes, repartidos en 416 envoltorios.

Pero la droga no fue lo único que encontraron los efectivos. También incautaron un revólver calibre 357 sin marca ni numeración visible, una escopeta semiautomática calibre 12/70 y una carabina semiautomática calibre 45.

Uno de los cuatro domicilios allanados en Budge.

A ese hallazgo se sumaron seis municiones, dos cargadores, 1.207.000 pesos en efectivo, seis teléfonos celulares, cinco balanzas y distintos recortes que, según la investigación, estarían vinculados con el fraccionamiento de las sustancias.

Los detenidos

Los tres hombres aprehendidos tienen 18, 20 y 25 años. Todos quedaron a disposición de la Justicia por presunta tenencia ilegítima de estupefacientes con fines de comercialización. Al mayor de ellos también le atribuyeron la tenencia ilegal de un arma de fuego.

La causa está a cargo de la UFI 14, con intervención del Juzgado de Garantías 5 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora.