La jornada será este domingo de 12 a 18, en Rodríguez Peña 1525, Banfield.

El Grupo Scout Santa Teresita Nº 122 de Banfield realizará este domingo una feria de emprendedores, con propuestas culturales, gastronómicas y recreativas para compartir una jornada en comunidad. La actividad será de 12 a 18 en la sede ubicada en Peña 1525 .

Durante la jornada habrá más de 20 emprendedores de diferentes rubros, parrilla, una exposición de al menos 10 autos, música en vivo y presentaciones de ballet folklórico, entre otras propuestas.

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La iniciativa surgió el año pasado por propuesta de una madre y un padre del grupo, lo recaudado será destinado para financiar el campamento anual que los chicos realizarán a Luján y continuar realizando mejoras e incorporando equipamiento en la sede. "Para nosotros es gratificante generar este tipo de actividades para que el barrio y las familias se encuentren y compartan un día diferente con nosotros", señaló el jefe del grupo Santa Teresita, Gabriel .

La propuesta tendrá una fuerte participación de los propios integrantes de la institución, actualmente el grupo cuenta con 70 chicos y jóvenes, sumando a los dirigentes, son alrededor de 85 personas que forman parte del grupo.

La banda musical está conformada por chicos, padres y educadores del grupo, mientras que en las presentaciones de ballet participarán chicas que forman parte del espacio.

Actualmente el grupo cuenta con 70 chicos y jóvenes.

La relación con la comunidad de Banfield

Además de recaudar fondos, la feria busca acompañar a los emprendedores locales y generar un espacio de encuentro para las familias. "Esperamos que los vecinos y las familias disfruten de un domingo diferente a pasos de su casa", expresó. La idea es que los vecinos puedan conocer los productos, disfrutar de una comida y compartir distintas actividades durante un domingo diferente.

"Para mí los Scouts son una forma de vida desde que soy chico. Acá te formás como persona, en valores y en habilidades para la vida, aprendés a compartir, hacés amigos que perduran siempre y, sobre todo, conectás con la naturaleza", enfatizó Gabriel.

En ese sentido, invitó a chicos y chicas mayores de 7 años a acercarse conocer la propuesta scout. "Es un espacio diferente que te muestra que hay un camino por fuera de la tecnología y en donde se planta nuestro granito de arena para hacer de la sociedad un espacio mejor", destacó.