El Grupo Scout Santa Teresita Nº 122 de Banfield realizará este domingo una feria de emprendedores, con propuestas culturales, gastronómicas y recreativas para compartir una jornada en comunidad. La actividad será de 12 a 18 en la sede ubicada en Peña 1525.
Durante la jornada habrá más de 20 emprendedores de diferentes rubros, parrilla, una exposición de al menos 10 autos, música en vivo y presentaciones de ballet folklórico, entre otras propuestas.
La iniciativa surgió el año pasado por propuesta de una madre y un padre del grupo, lo recaudado será destinado para financiar el campamento anual que los chicos realizarán a Luján y continuar realizando mejoras e incorporando equipamiento en la sede. "Para nosotros es gratificante generar este tipo de actividades para que el barrio y las familias se encuentren y compartan un día diferente con nosotros", señaló el jefe del grupo Santa Teresita, Gabriel.
Participaran integrantes del grupo scout
La propuesta tendrá una fuerte participación de los propios integrantes de la institución, actualmente el grupo cuenta con 70 chicos y jóvenes, sumando a los dirigentes, son alrededor de 85 personas que forman parte del grupo.
La banda musical está conformada por chicos, padres y educadores del grupo, mientras que en las presentaciones de ballet participarán chicas que forman parte del espacio.
Actualmente el grupo cuenta con 70 chicos y jóvenes.
La relación con la comunidad de Banfield
Además de recaudar fondos, la feria busca acompañar a los emprendedores locales y generar un espacio de encuentro para las familias. "Esperamos que los vecinos y las familias disfruten de un domingo diferente a pasos de su casa", expresó. La idea es que los vecinos puedan conocer los productos, disfrutar de una comida y compartir distintas actividades durante un domingo diferente.
"Para mí los Scouts son una forma de vida desde que soy chico. Acá te formás como persona, en valores y en habilidades para la vida, aprendés a compartir, hacés amigos que perduran siempre y, sobre todo, conectás con la naturaleza", enfatizó Gabriel.
En ese sentido, invitó a chicos y chicas mayores de 7 años a acercarse conocer la propuesta scout. "Es un espacio diferente que te muestra que hay un camino por fuera de la tecnología y en donde se planta nuestro granito de arena para hacer de la sociedad un espacio mejor", destacó.