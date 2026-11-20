Será hoy a las 19 en el Salón Dorado de Lomas y estará a cargo de la conducción, la periodista de TN, Paula García.

Una vez más, la Agencia Consular de Italia en Lomas brinda a los vecinos la posibilidad de participar de un evento para destacar las raíces del país europeo que cuenta con tantos descendientes en la región . Esta vez presentan una charla que brindará una sommelier de aceite de oliva.

La jornada se realiza en el marco de la XI Semana de la Cocina Italiana en el Mundo y para ello invitaron a participar a “Le vie dell’ Olio”. El evento será hoy a las 19 en el Salón Dorado ubicado sobre la calle España 37, en Lomas de Zamora. "Se trata de una charla a cargo de la sommelier María Elina Buffa y la Famiglia dell'Isola, productores de aceite de oliva y otros productos relacionados con el olivo", adelantaron los organizadores.

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Además, la conducción va a estar a cargo de la reconocida periodista del canal TN, Paula García quien acompañará a la sommelier durante todo el recorrido que detallará respecto a los caminos del olivo, la importancia del aceite de oliva en la cocina italiana y "nos contarán sobre la elaboración, características y variedades de aceite de oliva y sus usos", añadieron.

La XI edición de la Semana de la Cocina Italiana en el Mundo se celebra del 16 al 22 de noviembre y ya se han realizado varios eventos sobre distintas recetas, sabores y tradiciones que están más que arraigadas a nuestro país por la cantidad de personas de origen italiano o descendientes.

Cada año, la Agencia Consular de Italia en Lomas brinda este espacio con entrada libre y gratuita para que los vecinos puedan participar y conocer algo más de los sabores de Italia. El año pasado también organizó un festejo abierto a la comunidad donde participó el chef, Donato de Santis en el Salón Dorado de Lomas.

Sobre la importancia de esta semana, desde la organización del evento de esta jornada agregaron que "la Cocina italiana ha sido declarada Patrimonio inmaterial de la Unesco a fines de 2026 y el tema de este año es justamente territorios de excelencia y cadenas productivas".

El evento de hoy cerrará con exquisitas degustaciones de los productos de Famiglia Dell'Isola y cocktail de la AGencia Consular.

Si bien el evento de esta tarde superó el límite de los cupos, recomendaron a los vecinos de Lomas que sigan la cuenta de Instagram @italyinlomas para estar al tanto de las novedades.