Martita Fort habló por primera vez sobre su separación de Juan Manuel Rodríguez y fue lapidaria con el joven uruguayo. La influencer había anunciado la ruptura en las redes sociales y su ex contó que enteró a través de ese posteo.

"Yo estoy perfecta, la verdad. El duelo, si se quiere, ya lo hice hace un par de semanas porque venimos de una relación bastante inconclusa en la que yo le puse la mejor de las ondas”, dijo Martita Fort sobre su separación en SQP , en América TV.

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La influencer también se refirió a los motivos del fin del romance: “Quizás, bueno, pesó un poco las diferencias, la distancia, pero desde mi lugar, yo siempre soy una mina súper comunicativa, súper. Y a mí me gusta que las cosas que yo pienso, para bien o para mal, que sean salidas de mi boca en el momento. Y le di muchas veces el espacio para hablar. Y me estoy enterando acá lo que piensa de mí", expresó Marita Fort sobre su presente amoroso.

“Era también todo muy seco. Yo no soy tan rebuscada, qué sé yo. Estas últimas dos semanas no nos pudimos ver. Estaba pensando yo ir para allá. Y no se dio por agenda de él. Y pensó hablarlo por mensaje, que me parece que es una forma medio fuerte para terminar una relación. Yo prefiero hablarlo en persona", sostuvo luego Martita Fort sobre la separación.

Marita Fort, picante.

Martita Fort, picante sobre su separación

Martita Fort dejó en claro que no considera necesario atravesar un duelo por alguien que, según su mirada, no le brindaba la posibilidad de expresarse. "¿Por qué voy a duelar a alguien que no me daba ese espacio? Tampoco no le gustaba la llamada, no le gustaba mi trabajo", remarcó.

Luego le consultaron si la palabra "inseguro" que había utilizado en sus redes sociales estaba relacionada con su expareja. Sin vueltas, Martita Fort respondió: "No le dio la talla, en definitiva".

“A mí me suele pasar de que empiezo con un hombre y termino con una mujer, ¿me entendés? Como que le saco la hombría a los hombres. Soy mucho plato para pibe inseguro", disparó la influencer sobre su exnovio.