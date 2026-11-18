Martita Fort confirmó en su cuenta de Instagram la separación con Juan Manuel Ramírez , su novio. La influencer, que había hecho pública la relación meses atrás, acompañó el anuncio con una frase dirigida a quienes siguieron de cerca su vida sentimental.

Sobre un fondo negro, en una placa, la hija de Ricardo Fort eligió comunicar la ruptura de forma directa. “Quiero comunicar, como hice mi relación pública, que no sigo más en pareja”, escribió.

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Martita Fort sumó una polémica reflexión sobre la repercusión que tuvo el vínculo en las redes: “Mi vida y exposición es mucha información para inseguros”.

La actual participante de MasterChef Celebrity no dio detalles los motivos de la separación y tampoco se explayó sobre el presente de Juan Manuel Ramírez, pero dio a entender que las actitudes de él la obligaron a ponerle un punto final al vínculo.

El posteo de Martita Fort.

Cómo empezó el romance de Martita Fort

En el cierre de la historia en Instagram, Martita Fort etiquetó a la cuenta de Blender y dejó una pregunta que remitió al origen de la relación: “Así que… @estoesblender, ¿seguimos con el casting?”.

La publicación se refiere a la dinámica que había realizado en junio en el ciclo Blender at Night, conducido por José María Listorti. En ese programa se había expresado que buscaba candidatos para que la acompañaran en un viaje. Entre quienes participaron estaba Ramírez, un joven uruguayo de 28 años.

La relación se confirmó públicamente el 11 de septiembre, tres meses después de que ambos se conocieran durante una dinámica de Blender at Night. Oficializaron la relación en Blender, donde se conocieron durante un casting que había iniciado ella en búsqueda de una pareja.