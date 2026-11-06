Martita Fort contó que Madonna quiso conquistar a Ricardo Fort

Martita Fort sorprendió a Julieta Nair Calvo en MasterChef Celebrity , en Telefe, al desempolvar la anécdota de la noche en la que Madonna quiso seducir a su papá Ricardo Fort. La joven también contó que el encuentro de la cantante con el mediático no prosperó.

Todo comenzó cuando la actriz le preguntó a Martita Fort por sus gustos musicales mientras ambas estaban atentas a sus preparaciones en MasterChef Celebrity.

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“Me gusta cantar Lady Gaga, Madonna ...”, contestó sobre sus artistas favoritas. En ese momento, la actriz recordó el fanatismo que tenía Ricardo Fort con la canción “Bad Romance”.

“¿La llegó a conocer a Lady Gaga?“, le preguntó Julieta Nair Calvo . ”No, pero salió de joda con Madonna y Versace", lanzó Martita Fort para sorpresa de todos.

Las salidas de Madonna y Ricardo Fort

Luego de escuchar a Martita Fort, Julieta Nair Calvo no podía salir del asombro y siguió con sus filosas preguntas a su compañera de certamen.

Martita Fort habló de todo.

“¡¿Salió de Joda con Madonna y con Versace?!“, le pregunto y como si fuera poco, la hermana de Felipe Fort aseguró que la Reina del Pop quiso conquistar a su papá, pero que él no accedió.

”Madonna se lo quiso levantar, pero era lastimosamente muy gay para ella", concluyó la modelo generando las risas de todos en el estudio de MasterChef Celebrity.