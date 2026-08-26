El polémico comentario de Martita Fort sobre Luck Ra: "Un villero que canta"

Martita Fort, la hija de Ricardo Fort, estuvo como invitada en el canal de streaming Blender donde se refirió con expresiones poco felices a la separación de La Joaqui con Luck Ra. La influencer tildó al cantante cordobés de “villero e infiel”, entre otros términos.

Durante la entrevista, Martita Fort se refirió a la diferencia que, según su mirada, existe entre la manera de vivir una relación de una mujer y la de un hombre dentro del ambiente de la música.

“Una mujer de barrio se ilusiona y enamora hasta más no poder y, el chabón es un cantante. Todos son gatos”, expresó la influencer sobre la relación que tuvieron La Joaqui y Luck Ra.

"Villero que canta" Porque Marta Fort se fue al pasto: "Luck Ra es un villero qué canta, ¿qué podés esperar de un villero que canta?". pic.twitter.com/ivQfd4sMg2

En ese contexto, también hizo referencia a los rumores que circularon alrededor de Tuli Acosta y la relación de los artistas. “No sé qué lore tuvieron, si hubo o no Tuli Acosta ”, señaló Martita Fort , en alusión a las versiones que vincularon a la bailarina con el cantante.

Martita Fort, cerca de un ex Gran Hermano.

Los polémicos dichos de Martita Fort

De todos modos, Martita Fort fue bastante clara sobre la opinión que tiene del intérprete de "Hola perdida", el cual no es para nada de su agrado. “La quiero un montón a ella, pero él...es un pibe. Es un villero que canta y ella es una mina que canta”, sostuvo, durante la misma nota en Blender.

Luego lanzó una pregunta que rápidamente llamó la atención por lo poco felices que fueron sus palabras durante la entrevista: “Díganme los casos de villeros que cantan que no fueron infieles. ¿O me equivoco?”.