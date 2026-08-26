Policías de Lomas de Zamora asistieron a una mujer en el parto en Santa Catalina

Policías de Lomas de Zamora asistieron a una mujer durante un parto en el barrio Santa Catalina . Llamaron a la ambulancia y facilitaron su traslado de urgencia al hospital.

Todo ocurrió el domingo por la noche. Un patrullero de Lomas Previene recorría la zona de la avenida Olimpo y las vías cuando se les acercó un joven pidiendo ayuda. Les dijo que su esposa estaba por dar a luz.

El chofer Marcelo de los Santos y los policías Federico Loredo y Giuliana Cuenca se acercaron rápidamente al lugar y encontraron a una joven de 24 años en pleno trabajo de parto , con su beba ya naciendo.

Los efectivos se quedaron con la mujer y le brindaron la atención y contención necesaria durante esos primeros minutos del nacimiento. La beba se llamó Valentina y llegó al mundo luego de un embarazo de 37 semanas , según pudo averiguar La Unión .

Luego del parto, los policías alertaron sobre la situación a otros móviles en la zona y de esa manera se coordinó el llamado a una ambulancia para trasladar a la madre y a su beba al Hospital Gandulfo.

Tanto la joven como su hija continúan internadas y se encuentran en buen estado de salud, según informaron fuentes oficiales a este medio. Los familiares agradecieron al personal de Lomas Previene por su rápido accionar ante esta emergencia.