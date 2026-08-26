miércoles 26 de agosto de 2026
Escribinos
26 de agosto de 2026
Intervención clave.

Policías de Lomas de Zamora asistieron a una mujer en el parto en Santa Catalina

Una joven estaba por dar a luz a su beba y fue asistida por tres policías de Lomas Previene. Los detalles del operativo.

Los policías que ayudaron a la mujer.

Los policías que ayudaron a la mujer.

Policías de Lomas de Zamora asistieron a una mujer durante un parto en el barrio Santa Catalina. Llamaron a la ambulancia y facilitaron su traslado de urgencia al hospital.

Todo ocurrió el domingo por la noche. Un patrullero de Lomas Previene recorría la zona de la avenida Olimpo y las vías cuando se les acercó un joven pidiendo ayuda. Les dijo que su esposa estaba por dar a luz.

Lee además
Los policías junto a la mamá en el Hospital Alende.
Héroes.

Dos policías de Lomas asistieron un parto en plena calle y reanimaron a la beba
Lomas de Zamora incorporó 40 nuevos móviles policiales para reforzar la seguridad en todos los barrios.
Junto a Provincia.

Lomas incorporó 40 nuevos móviles policiales para reforzar la seguridad en todos los barrios

El chofer Marcelo de los Santos y los policías Federico Loredo y Giuliana Cuenca se acercaron rápidamente al lugar y encontraron a una joven de 24 años en pleno trabajo de parto, con su beba ya naciendo.

Intervención clave de los policías

Valentina llegó al mundo con la asistencia de los policías de Lomas.

Valentina llegó al mundo con la asistencia de los policías de Lomas.

Los efectivos se quedaron con la mujer y le brindaron la atención y contención necesaria durante esos primeros minutos del nacimiento. La beba se llamó Valentina y llegó al mundo luego de un embarazo de 37 semanas, según pudo averiguar La Unión.

Luego del parto, los policías alertaron sobre la situación a otros móviles en la zona y de esa manera se coordinó el llamado a una ambulancia para trasladar a la madre y a su beba al Hospital Gandulfo.

Tanto la joven como su hija continúan internadas y se encuentran en buen estado de salud, según informaron fuentes oficiales a este medio. Los familiares agradecieron al personal de Lomas Previene por su rápido accionar ante esta emergencia.

Temas
Seguí leyendo

Dos policías de Lomas asistieron un parto en plena calle y reanimaron a la beba

Lomas incorporó 40 nuevos móviles policiales para reforzar la seguridad en todos los barrios

Refuerzan la seguridad en Lomas con nuevas cámaras y lectoras de patentes

Abusó de una nena en Banfield y estuvo varios años prófugo: armó una nueva familia

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
El prófugo fue detenido por la Policía Federal.
Captura.

Abusó de una nena en Banfield y estuvo varios años prófugo: armó una nueva familia

Las más leídas

Te Puede Interesar

Diego Peretti y Ricardo Darín, en escena.  video
Orgullo argentino.

Darín presenta "Lo dejamos acá" en el Festival de San Sebastián