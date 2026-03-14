Refuerzan la seguridad en Lomas de Zamora con nuevas cámaras y lectoras de patentes

Con la instalación de nuevas cámaras de seguridad y lectoras de patentes , el Municipio de Lomas de Zamora sigue reforzando la prevención del delito en los distintos barrios.

En las últimos días ampliaron la red de monitoreo con la instalación de nuevas cámaras de seguridad en las calles que se integraron al sistema de vigilancia . Ya hay más de 1.300 cámaras distribuidas en distintos puntos de la ciudad que son observadas desde el Centro de Operaciones con el objetivo de brindar una rápida respuesta ante hechos delictivos y situaciones de riesgo .

Control en las calles. El bajo nivel de Temperley sumó un lector de patentes para reforzar la prevención

También colocaron una nueva lectora de patente en el cruce de la Avenida Eva Perón y Salta , en San José , llegando a más de 76 instaladas en puntos estratégicos de Lomas . Las lectoras registran todas las patentes de los vehículos y, cuando alguno tiene una actividad sospecha o pedido de captura , desde el Centro de Operaciones se emite una alerta que activa los protocolos de actuación correspondientes. Esto también permite colaborar con la Justicia mediante el aporte de las imágenes como pruebas para avanzar en investigaciones .

“Integramos la lectora de patentes con la base de datos de la Provincia y creamos, de esta manera, el Anillo Digital de Seguridad de Lomas. Cuando un vehículo ingresa o egresa del distrito lo registra la lectora de patentes y eso va a una base de datos. Si hay un impedimento o un pedido de captura, se genera una alerta y se pone en marcha un protocolo de actuación", señalaron desde el Municipio y destacaron que "el Centro de Operaciones funciona las 24 horas en articulación permanente con las fuerzas de seguridad y la Justicia".

nueva lectora de patentes Las lectoras los vehículos y sirven para detectar actividades sospechas o pedidos de captura.

En Lomas también hay más de 150 móviles recorriendo las calles y 1.365 alarmas comunitarias. A su vez, tanto de día como de noche hay patrullajes permanentes y controles de tránsito en avenidas, calles internas, zonas comerciales y accesos. Los efectivos interceptan vehículos e identifican a los ocupantes con el objetivo de disminuir y neutralizar el accionar delictivo. También chequean la documentación obligatoria que deben tener para circular.

Seguridad y tecnología: así funciona la app para celulares

Más de 28 mil vecinos ya están registrados en la aplicación de Seguridad Lomas, que fue creada por el Municipio para fortalecer la prevención y asistencia ante urgencias.

La app para celulares tiene botones antipánico para Policía, Bomberos y Ambulancia que se pueden activar en caso de emergencias o situaciones sospechosas. Desde el Centro de Operaciones se encargan de monitorear cada solicitud para que los efectivos y profesionales de cada área asistan rápidamente al lugar según corresponda.

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Además de la posibilidad de incorporar fotos y audios a los alertas, con la aplicación se puede hacer sonar la sirena de la alarma más cercana y acceder a un mapa con la ubicación de las alarmas y el rango de cobertura. También permite mandar alertas ante riesgo por situaciones de violencia de género.

Para descargarla gratis hay que entrar a las tiendas de Google Play y App Store. Luego deben registrarse con los datos y escanear el código de barras que aparece en la parte inferior del DNI. A continuación recibirán un código de verificación por WhatsApp que debe ser ingresado al momento del registro.