El paso bajo nivel de Temperley sumó un lector de patentes para reforzar la seguridad.

El Anillo Digital es una de las herramientas principales que tiene el Municipio de Lomas para fortalecer la seguridad y prevención de delitos en distintos barrios. Esta semana sumaron un lector de patentes en el paso bajo nivel de Temperley.

"Las lectoras de patentes que están ubicadas en puntos estratégicos de todo el Municipio y abarcan a más de 120 vías de circulación vehicular. Cuando las lectoras de patentes detectan un caso afirmativo, es decir que el vehículo tiene un pedido de captura, genera una alerta instantánea a las fuerzas de la Policía de la Provincia de Buenos Aires", indicó la jefa de Gabinete del Municipio, Sol Tischik, quien agregó: "Esto nos permite trabajar de forma articulada con todos los municipios de la Provincia y detectar de forma eficiente y rápida cualquier hecho delictivo y prevenir futuros".

El paso bajo nivel de Temperley, totalmente renovado El cruce que une las avenidas 9 de Julio y Eva Perón fue reconstruido de forma integral para mejorar el tránsito y brindar mayor seguridad a miles de vecinos. La primera etapa consistió en la ejecución de un nuevo sistema de drenaje con el objetivo de solucionar la problemática histórica de las filtraciones de agua que provocaban la rotura del pavimento. Además, las cuadrillas reforzaron los muros de contención laterales para que sean más resistentes e hicieron la impermeabilización completa de la traza.

Mientras que la segunda etapa del proyecto consistió en la construcción de una nueva calzada de circulación para los vehículos en material de hormigón y losas de subpresión que le dan mayor fluidez al tránsito, nuevas comodidades y seguridad a los vecinos. Las obras también incluyeron un paso peatonal, cordones, boulevard, iluminación y la instalación de paneles de insonorización en los muros para disminuir la contaminación auditiva que genera el paso de los vehículos.

Un centro de operaciones para coordinar la seguridad El Centro de Operaciones de Lomas, ubicado sobre la avenida Hipólito Yrigoyen al 8300, cuenta con personal y tecnología de avanzada como pantallas y visores. Desde allí se monitorea tanto el Anillo Digital como las más de 850 cámaras de seguridad que funcionan en toda la ciudad. Mientras que las más de 870 alarmas comunitarias instaladas en los barrios permiten que los vecinos puedan activarlas desde su celular ante cualquier urgencia, generando que las fuerzas de seguridad, emergencias médicas, Bomberos o Defensa Civil asistan rápidamente al lugar según corresponda.

