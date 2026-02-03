Reforma laboral de Javier Milei: el periodismo, en defensa del estatuto de prensa

Reforma laboral de Javier Milei: el periodismo, en defensa de los estatutos de prensa.

"Exigimos que cualquier debate sobre el Estatuto sea con participación de las y los trabajadores de prensa", manifestaron los sindicatos Sipreba y Fatpren, que aglutinan a los trabajadores de este sector.

Es que en el proyecto de ley de reforma laboral que impulsa el Gobierno de Javier Milei (que sería tratado en el Congreso desde el 11 de febrero) está incluida la derogación de esta normativa conquistada por las luchas de los trabajadores.

Los periodistas aseguran que la derogación de los estatutos del periodista profesional y del empleado administrativo de empresas periodísticas sería "un grave retroceso para la libertad de expresión, el derecho a la información y la calidad democrática de nuestro país".

Según los firmantes, los estatutos vigentes garantizan condiciones laborales específicas para el ejercicio del periodismo y su eliminación, sin discusión previa, podrían tener consecuencias institucionales.

La solicitada fue difundida este domingo en redes sociales y publicada en algunos medios de comunicación junto a las firmas de trabajadores de prensa de todo el país.

Contra los mecanismos de Javier Milei

Los periodistas también aclararon que no rechazan una eventual actualización normativa, pero cuestionaron el mecanismo elegido por el Ejecutivo.

"Quienes firmamos esta solicitada estamos abiertos a cualquier debate sobre las normas laborales en prensa y nunca tuvimos objeciones en discutir en un ámbito democrático su modernización. Pero nos oponemos tajantemente a una derogación, sin mediar ningún tipo de debate en el que quienes ejercemos el periodismo tengamos participación", aseguraron.