Inminente paro de trenes: con Javier Milei el personal ferroviario "perdió un 65%"

Paro de trenes: desde que asumió Javier Milei, el personal ferroviario "perdió un 65%".

El secretario general de La Fraternidad, Sebastián Maturano, ratificó el paro de trenes para este jueves porque los directivos de Ferrocarriles Argentinos S.A (FASA) "no tenían nada para ofrecer". "Se ratifica el paro", aseguró tras una reunión con las autoridades.

"Lamentablemente fue una reunión en vano. No tenían nada para ofrecer más que un 2% por diciembre. Sabemos que la inflación fue de 2,8%. Querían ofrecernos un 1,4% en enero, 1,3% en febrero y 1,3% en marzo. Nos parece poco", detalló el gremialista.

Lo que ofrece el gobierno de Javier Milei Para Maturano, los aumentos ofrecidos por los dirigentes de la empresa de trenes están muy por debajo de la inflación que mes a mes informa el Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina (Indec), la cual también calificó como "una mentira". "Por ahora se mantiene el paro. Se ratifica", indicó.

El hijo de Omar Maturano, el histórico líder de los maquinistas de La Fraternidad remarcó que durante el 2025 los conductores de los trenes "perdieron un 15%" y que desde que asumió el presidente Javier Milei, el personal ferroviario "perdió un 65%". "Ya llega un momento en donde la paciencia tiene un límite", agregó.

No se llega a un acuerdo por los trenes En ese sentido, el secretario general añadió que hace semanas que el gremio "pide reuniones y audiencias para ver cómo recomponer el salario" de los maquinistas. "Un conductor de tren no tiene la misma responsabilidad que otro trabajador", dijo. Además, el dirigente sindical también cuestionó el momento que atraviesa la industria ferroviaria a dos años de iniciada la gestión mileísta. "Hoy lo que se está viviendo es lamentable. Formaciones rotas con 70 años. Vías que son para 70 kilómetros están a 15. El desguace que vive el ferrocarril es lamentable. En estas condiciones hoy tienen que conducir un conductor de tren", explicó.

