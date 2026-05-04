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4 de mayo de 2026
El operativo.

Comenzó la extradición de Pequeño J: cuándo llega a la Argentina

Tony Janzen Valverde, más conocido como Pequeño J, está acusado por el triple crimen de Florencio Varela. Aterrizará en el aeropuerto de El Palomar.

Comenzó la extradición de Pequeño J, acusado por el triple crimen de Florencio Varela.&nbsp;

Comenzó la extradición de Pequeño J, acusado por el triple crimen de Florencio Varela. 

El operativo de extradición de Tony Janzen Valverde Victoriano, más conocido como Pequeño J y que se encuentra acusado por un triple crimen, ya comenzó y se espera que su llegada a la Argentina será pasadas las 19.00 al Aeropuerto de El Palomar.

Fuentes del caso le confirmaron a la Agencia Noticias Argentinas que un vuelo de la Fuerza Aérea Argentina partirá desde Lima con el acusado y efectivos la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones de la Policía Federal Argentina (PFA).

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