Comenzó la extradición de Pequeño J: cuándo llega a la Argentina

Comenzó la extradición de Pequeño J, acusado por el triple crimen de Florencio Varela.

El operativo de extradición de Tony Janzen Valverde Victoriano, más conocido como Pequeño J y que se encuentra acusado por un triple crimen, ya comenzó y se espera que su llegada a la Argentina será pasadas las 19.00 al Aeropuerto de El Palomar.

Fuentes del caso le confirmaron a la Agencia Noticias Argentinas que un vuelo de la Fuerza Aérea Argentina partirá desde Lima con el acusado y efectivos la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones de la Policía Federal Argentina (PFA).

Luego de su arribo al aeropuerto, será trasladado a la sede de la PFA en Villa Lugano donde pasará la noche para este martes ser indagado.

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