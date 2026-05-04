Comenzó la extradición de Pequeño J: cuándo llega a la Argentina

El operativo de extradición de Tony Janzen Valverde Victoriano, más conocido como Pequeño J y que se encuentra acusado por un triple crimen, ya comenzó y se espera que su llegada a la Argentina será pasadas las 19.00 al Aeropuerto de El Palomar.
Tony Janzen Valverde, más conocido como Pequeño J, está acusado por el triple crimen de Florencio Varela. Aterrizará en el aeropuerto de El Palomar.
El operativo de extradición de Tony Janzen Valverde Victoriano, más conocido como Pequeño J y que se encuentra acusado por un triple crimen, ya comenzó y se espera que su llegada a la Argentina será pasadas las 19.00 al Aeropuerto de El Palomar.
Fuentes del caso le confirmaron a la Agencia Noticias Argentinas que un vuelo de la Fuerza Aérea Argentina partirá desde Lima con el acusado y efectivos la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones de la Policía Federal Argentina (PFA).
Luego de su arribo al aeropuerto, será trasladado a la sede de la PFA en Villa Lugano donde pasará la noche para este martes ser indagado.