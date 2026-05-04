Lanús jugará el sábado contra Argentinos por los octavos de final del Torneo Apertura

La AFA comienza a diagramar los octavos de final del Torneo Apertura y según los últimos trascendidos se conoció la noticia de que Lanús visitaría a Argentinos Juniors este sábado 9 de mayo, aún con horario a confirmar. De esta manera, el Granate y el Bicho ya tendrían su día para buscar un lugar en los cuartos de final.

Luego de una definición apasionante de la fase de zonas el pasado domingo, el cuadro de los octavos de final comienza a tomar forma definitiva.

#Programación de los #OctavosDeFinal del #TorneoMercadoLibre 2026 ➡️ El domingo se jugarán los partidos @EdelpOficial vs @RacingClub , @RosarioCentral vs @Independiente , @Velez vs @gimnasiaoficial y @RiverPlate vs @SanLorenzo (puede cambiar según los resultados de esta noche).… pic.twitter.com/4Xh9pxUAPW

Toda la fecha de los octavos de final del Torneo Apertura

Según informaron desde Liga Profesional, el encuentro entre Argentinos Juniors y Lanús se disputará este sábado 9 de mayo. Al tratarse de una instancia de eliminación directa en las primeras fases, la localía suele corresponder al equipo mejor ubicado en la tabla general o definirse según el reglamento de la competencia para estadios neutrales en fases avanzadas.

El cronograma de partidos de los octavos de final quedó de la siguiente manera:

Sábado:

Boca-Huracán

Argentinos-Lanús

Talleres - Belgrano

Independiente Rivadavia-Unión de Santa Fe

Domingo:

River-San Lorenzo

Estudiantes-Racing

Vélez - Gimnasia

Rosario Central-Independiente

Cuándo se jugarán los cuartos de final, semifinal y final

Luego, los equipos vencedores que jugaron el sábado, disputarán los cuartos de final el día martes y los ganadores del domingo lo harán el miércoles, todos en horarios a definir. Las semifinales se disputarán el sábado 16 o domingo 17, dependiendo de los involucrados en los torneos CONMEBOL. La final se jugará el domingo 24 de mayo a las 15.30 en el Estadio Mario Kempes de la Ciudad de Córdoba. Todo esto se definió en la reunión de Comité Ejecutivo de la Liga Profesional y de AFA.