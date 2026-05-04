lunes 04 de mayo de 2026
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4 de mayo de 2026
En La Paternal.

Lanús jugará el sábado contra Argentinos por los octavos de final del Torneo Apertura

Lanús y Argentinos Juniors disputarán su partido el próximo sábado con horario a confirmar. También se conoció el resto de los partidos del Torneo Apertura.

Lanús jugaría con Argentinos el sábado por los octavos de final del Torneo Apertura.&nbsp;

Lanús jugaría con Argentinos el sábado por los octavos de final del Torneo Apertura. 

La AFA comienza a diagramar los octavos de final del Torneo Apertura y según los últimos trascendidos se conoció la noticia de que Lanús visitaría a Argentinos Juniors este sábado 9 de mayo, aún con horario a confirmar. De esta manera, el Granate y el Bicho ya tendrían su día para buscar un lugar en los cuartos de final.

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Según informaron desde Liga Profesional, el encuentro entre Argentinos Juniors y Lanús se disputará este sábado 9 de mayo. Al tratarse de una instancia de eliminación directa en las primeras fases, la localía suele corresponder al equipo mejor ubicado en la tabla general o definirse según el reglamento de la competencia para estadios neutrales en fases avanzadas.

El cronograma de partidos de los octavos de final quedó de la siguiente manera:

Sábado:

Boca-Huracán

Argentinos-Lanús

Talleres - Belgrano

Independiente Rivadavia-Unión de Santa Fe

Domingo:

River-San Lorenzo

Estudiantes-Racing

Vélez - Gimnasia

Rosario Central-Independiente

Cuándo se jugarán los cuartos de final, semifinal y final

Luego, los equipos vencedores que jugaron el sábado, disputarán los cuartos de final el día martes y los ganadores del domingo lo harán el miércoles, todos en horarios a definir. Las semifinales se disputarán el sábado 16 o domingo 17, dependiendo de los involucrados en los torneos CONMEBOL. La final se jugará el domingo 24 de mayo a las 15.30 en el Estadio Mario Kempes de la Ciudad de Córdoba. Todo esto se definió en la reunión de Comité Ejecutivo de la Liga Profesional y de AFA.

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