Lanús empató con Deportivo Riestra y definirá de visitante en octavos de final del Torneo Apertura

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Lanús no pudo con Deportivo Riestra y definirá de visitante en octavos de final del Torneo Apertura

Sin ideas y condicionado por el trámite trabado que caracteriza a Deportivo Riestra, Lanús no pudo pasar del 0 - 0 en la Fortaleza y dejó pasar la chance de definir de local en octavos de final del Torneo Apertura, ya que con este resultado el cuarto puesto quedó para Talleres de Córdoba.

El Granate puso un equipo con mayoría de suplentes, un poco porque la prioridad en el certamen local era la clasificación (ya asegurada en la fecha pasada) y otro poco por el viaje a El Alto, del próximo martes. Sin embargo, ante el complicado partido que le planteó Riestra, Mauricio Pellegrino mandó a la cancha en el segundo tiempo a Marcelino Moreno, Eduardo Salvio y Ramiro Carrera. Ni así pudo abrir el cerrojo visitante.

Con este resultado, Lanús tendrá que conformarse con el quinto puesto, aunque todavía podría bajar al sexto lugar si San Lorenzo derrota a Independiente en el Nuevo Gasómetro. Su rival en playoffs saldrá de Rosario Central, Argentinos Juniors o River.