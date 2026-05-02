sábado 02 de mayo de 2026
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2 de mayo de 2026
en vivo Sin ideas.

Lanús empató con Deportivo Riestra y definirá de visitante en octavos de final del Torneo Apertura

Lanús no pudo pasar del 0 - 0 con Riestra en la Fortaleza, no pudo escalar al cuarto puesto y definirá de visitante los octavos de final. Espera por Argentinos, River o Rosario Central.

Lanús no puede quebrar el cero contra Deportivo Riestra.&nbsp;

Lanús no puede quebrar el cero contra Deportivo Riestra. 

Lanús no puede quebrar el cero contra Deportivo Riestra.&nbsp;

Lanús no puede quebrar el cero contra Deportivo Riestra. 

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Lanús no pudo con Deportivo Riestra y definirá de visitante en octavos de final del Torneo Apertura

Sin ideas y condicionado por el trámite trabado que caracteriza a Deportivo Riestra, Lanús no pudo pasar del 0 - 0 en la Fortaleza y dejó pasar la chance de definir de local en octavos de final del Torneo Apertura, ya que con este resultado el cuarto puesto quedó para Talleres de Córdoba.

El Granate puso un equipo con mayoría de suplentes, un poco porque la prioridad en el certamen local era la clasificación (ya asegurada en la fecha pasada) y otro poco por el viaje a El Alto, del próximo martes. Sin embargo, ante el complicado partido que le planteó Riestra, Mauricio Pellegrino mandó a la cancha en el segundo tiempo a Marcelino Moreno, Eduardo Salvio y Ramiro Carrera. Ni así pudo abrir el cerrojo visitante.

Con este resultado, Lanús tendrá que conformarse con el quinto puesto, aunque todavía podría bajar al sexto lugar si San Lorenzo derrota a Independiente en el Nuevo Gasómetro. Su rival en playoffs saldrá de Rosario Central, Argentinos Juniors o River.

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Final del partido

Lanús no tuvo ideas para imponerse al planteo de trámite trabado que propuso Deportivo Riestra, que se lleva un punto y le impide a Lanús escalar al cuarto puesto en la zona. Fue 0 - 0 en la Fortaleza.

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¡Lo tuvo Marcelino Moreno!

Una prolija jugada colectiva de Lanús terminó con Marcelino Moreno rematando libre dentro del área, pero su remate salió debil y no le generó mayores complicaciones a Nacho Arce. Pasados los 40 minutos del segundo tiempo, el Granate no puede con Deportivo Riestra.

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Nacho Arce le sacó el gol a Felipe Peña Biafore

Lanús estuvo cerca de abrir el marcador a los 25 minutos del segundo tiempo, pero el cabezazo de Felipe Peña Biafore, ingresado en la segunda parte, fue despejado al córner por Nacho Arce. Siguen 0 - 0.

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Lanús intenta, pero carece de ideas

Lanús mandó a la cancha a Marcelino Moreno y a Eduardo Salvio, pero no se le caen ideas para quebrar el cero en la tarde de la Fortaleza.

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Arrancó el segundo tiempo

Comenzó la segunda mitad en la Fortaleza: Lanús, que busca terminar cuarto en la zona y definir de local en octavos de final, juega con Deportivo Riestra, sin chances. Empatan 0 - 0.

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Final del primer tiempo en la Fortaleza

Lanús y Deportivo Riestra no se sacan ventajas. Igualan sin goles en un partido en el que predominó el juego trabado en la mitad de la cancha. En el Granate quien más intentó fue Walter Bou; en tanto que en la visita Mauro Smarra fue quien más se destacó en los primeros 45 minutos.

El equipo de Mauricio Pellegrino necesita ganar y esperar que Talleres pierda en su excursión por Santa Fe contra Unión para terminar en el cuarto puesto en la zona. En caso de una victoria por dos o más goles, le alcanzará con un empate del equipo cordobés para definir de local en octavos de final.

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Volvió a probar Bou de media distancia

Lanús y Deportivo Riestra juegan un partido trabado en la Fortaleza en donde escasean las situaciones de peligro. En ese contexto, Bou es quien más intentó hasta el momento, en ambas ocasiones con disparos desde afuera del área que no inquietaron demasiado a Nacho Arce. Siguen 0 - 0.

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Trámite parejo en la Fortaleza

Deportivo Riestra plantea un partido parejo en su visita a Lanús, que, con mayoría de suplentes, aún no pudo imponer condiciones pasado el primer cuarto de hora.

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Avisó Lanús de entrada

La armó Aquino, rebotó Valois y Bou remató en la puerta del área. La pelota salió desviada, pero avisó Lanús en el arranque en la soleada tarde de La Fortaleza.

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FORMACIONES

Lanús: Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, Ronaldo Dejesús, Nicolás Morgantini; Agustín Cardozo y Facundo Sánchez; Matías Sepúlveda; Walter Bou; Dylan Aquino, Yoshan Valois.

Dep. Riestra: Ignacio Arce; Facundo Miño, Cristian Paz, Juan Randazzo; Mariano Bracamonte, Pedro Ramírez; Pablo Monje, Nicolás Watson; Gonzalo Flores; Mauro Smarra, Jonathan Herrera.

Arbitro: Sebastián Martínez Beligoy

Estadio: Ciudad de Lanús Néstor Díaz Pérez

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