Indagarán a la mujer acusada del crimen en Villa Albertina: expectativa por su versión

El caso ocurrido en Villa Centenario es investigado por la Justicia de Lomas de Zamora.

La mujer acusada de asesinar a su pareja en Villa Albertina será indagada en las próximas horas, en un paso clave para el avance de la investigación por el crimen ocurrido el pasado jueves en una vivienda ubicada sobre la calle Espronceda al 100.

Fuentes judiciales indicaron que existe expectativa en la fiscalía interviniente en torno a su versión de los hechos, que podría aportar elementos determinantes para reconstruir la secuencia del asesinato de Emiliano Ezequiel Ríos , de 36 años.

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La imputada, identificada como V.G., de 51 años, fue detenida luego de haberse entregado tras permanecer prófuga durante varias horas. Según se informó, regresó a su domicilio y fueron sus propios hijos quienes alertaron a la Policía sobre su presencia y su intención de ponerse a disposición de la Justicia.

El caso es investigado por la UFI 1 de Lomas de Zamora , que lo caratuló como "homicidio agravado por el vínculo". En ese marco, la indagatoria será una instancia central, ya que la acusada podrá dar su versión de lo ocurrido y responder —o no— a las preguntas de la fiscalía.

La víctima falleció en la UPA de Fiorito. La víctima falleció en la UPA de Fiorito.

Crimen en Villa Albertina

El hecho tuvo lugar en una vivienda de la calle Espronceda al 100, donde la mujer habría atacado a su pareja, Emiliano Ezequiel Ríos, de 36 años, tras una discusión. De acuerdo a la reconstrucción preliminar, el hombre la habría agredido previamente con una botella rota, lo que desencadenó el desenlace fatal.

La víctima fue trasladada a la Unidad de Pronta Atención (UPA) de Villa Fiorito, donde falleció poco después de ingresar. Mientras tanto, los investigadores continúan reuniendo pruebas y testimonios para determinar las circunstancias exactas del hecho, a la espera de lo que pueda surgir de la declaración de la imputada.