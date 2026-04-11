sábado 11 de abril de 2026
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11 de abril de 2026
Juicio.

Un jurado popular declaró culpable al acusado por el crimen de un adolescente en Villa Rita

Sergio Sandro Sambrán fue considerado autor del crimen en Villa Rita de Nehemías Cativa. La pena a cargo del TOC 9 de Lomas de Zamora se definirá el lunes.

El lunes será el veredicto del juicio por el crimen en Villa Rita.

El lunes será el veredicto del juicio por el crimen en Villa Rita.

Un jurado popular declaró culpable a Sergio Sandro Sambrán, alias “Chingo”, el hombre imputado por el asesinato de un adolescente de 17 años y por herir de bala a otro joven en un hecho ocurrido en 2023 en Villa Rita.

El veredicto consideró acreditado que el acusado fue responsable del asesinato de Nehemías Cativa, y de haber atacado también a Gustavo Daniel Montenegro durante el mismo episodio.

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Según se probó en el debate, el 12 de julio de 2023 Sambrán interceptó a las víctimas en la intersección de Lisandro de la Torre y Vicente López y Planes. Tras una discusión, extrajo un arma de fuego y efectuó disparos: uno impactó en la nuca de Cativa, quien murió en el lugar, mientras que Montenegro fue herido en un pie y logró escapar.

A partir de las pruebas presentadas, entre ellas el secuestro de armas y municiones en un allanamiento posterior, el jurado lo encontró culpable de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y tenencia ilegal de arma de guerra.

Tribunales de Lomas de Zamora.
El juicio por el femicidio será en los Tribunales de Lomas de Zamora.

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Cuando sigue el juicio

Luego del veredicto, la fiscal Marcela Dimundo solicitó una pena de 15 años y 8 meses de prisión que podrá ser durante la audiencia de cesura.

La condena será definida el próximo lunes por la jueza Georgina Retamales, del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 9 de Lomas de Zamora.

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