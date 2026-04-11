Un jurado popular declaró culpable al acusado por el crimen de un adolescente en Villa Rita

Un jurado popular declaró culpable a Sergio Sandro Sambrán, alias “Chingo”, el hombre imputado por el asesinato de un adolescente de 17 años y por herir de bala a otro joven en un hecho ocurrido en 2023 en Villa Rita.
Sergio Sandro Sambrán fue considerado autor del crimen en Villa Rita de Nehemías Cativa. La pena a cargo del TOC 9 de Lomas de Zamora se definirá el lunes.
Un jurado popular declaró culpable a Sergio Sandro Sambrán, alias “Chingo”, el hombre imputado por el asesinato de un adolescente de 17 años y por herir de bala a otro joven en un hecho ocurrido en 2023 en Villa Rita.
El veredicto consideró acreditado que el acusado fue responsable del asesinato de Nehemías Cativa, y de haber atacado también a Gustavo Daniel Montenegro durante el mismo episodio.
Según se probó en el debate, el 12 de julio de 2023 Sambrán interceptó a las víctimas en la intersección de Lisandro de la Torre y Vicente López y Planes. Tras una discusión, extrajo un arma de fuego y efectuó disparos: uno impactó en la nuca de Cativa, quien murió en el lugar, mientras que Montenegro fue herido en un pie y logró escapar.
A partir de las pruebas presentadas, entre ellas el secuestro de armas y municiones en un allanamiento posterior, el jurado lo encontró culpable de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y tenencia ilegal de arma de guerra.
Luego del veredicto, la fiscal Marcela Dimundo solicitó una pena de 15 años y 8 meses de prisión que podrá ser durante la audiencia de cesura.
La condena será definida el próximo lunes por la jueza Georgina Retamales, del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 9 de Lomas de Zamora.