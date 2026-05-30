Impulsan la formación digital en Lomas con cursos gratuitos para todas las edades

Lomas de Zamora tiene un Punto Digital en Fiorito , donde el Municipio brinda cursos gratuitos de herramientas digitales para fortalecer el estudio, el trabajo y los proyectos personales de los vecinos .

"Son talleres que tienen como objetivo acercar herramientas digitales a toda la comunidad y están enfocados en el uso de celular, computadoras y programas tecnológicos. Tenemos capacitaciones que abarcan todos los intereses y están abiertos a todas las edades sin necesidad de tener conocimientos previos para empezar a aprender", expresó Pablo Longo, profesor del espacio ubicado sobre la Avenida Presidente Perón y Recondo .

Durante el mes junio habrá diferentes opciones para estudiantes , emprendedores y cualquier persona con ganas de aprender nuevos conocimientos. Los lunes darán cursos de Habilidades narrativas y digitales (de 10 a 12 horas), Producción creativa y laboral para redes sociales (12 a 14) y Primeros pasos con la IA (15 a 16.30).

Los miércoles, de 10 a 12, habrá clases sobre Habilidades digitales. Mientras que en el horario de 12 a 14 estará el taller de Radio y podcast con todo lo necesario para hacer transmisiones online, contar historias de forma creativa, conectar con la audiencia y compartir contenidos propios.

Por su parte, los jueves ofrecerán cuatro cursos para la comunidad: Canva nivel avanzado (10 a 12), Edición de video para redes (12 a 14), Guion para radio y podcast (12 a 14), y un taller de Escritura y literatura para jóvenes (15 a 16.30). Los interesados en anotarse en cualquiera de los cursos tienen que llenar este formulario.

Un lugar en Fiorito que abre las puertas al mundo tecnológico

El Punto Digital Fiorito fue inaugurado por el Municipio en 2021 junto a la Secretaría de Innovación Pública de la Nación con el objetivo de que los vecinos accedan a las nuevas tecnologías. El lugar está equipado con computadoras, un microcine con equipo de proyección, televisores LED, una sala de entretenimiento con consolas de videojuegos, home theatre, cámaras y micrófonos inalámbricos.

"Me anoté porque me interesa todo lo relacionado a la computación y quiero integrarme más con la tecnología. La propuesta me encantó y se hace en un horario que después me da tiempo para hacer otras cosas", destacó Raquel, vecina de 63 años que participó de los cursos en marzo de este año.