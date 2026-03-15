Cultura y deporte: en Lomas de Zamora brindan múltiples cursos y talleres gratuitos

En Lomas de Zamora siguen sumando talleres culturales y deportivos organizados por el Municipio para garantizar la recreación y el aprendizaje en distintos barrios.

Los lunes y viernes en el CGM Santa Catalina (Diagonal 61 N°2025) dan un taller de freestyle, rap, música y expresión . Mientras que los martes y jueves hay un curso de fotografía comunitaria en el Espacio Cultural La Morocha de Budge (Necol 2273) .

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Por su parte, los martes y viernes se arman prácticas y partidos de fútbol mixto en el Parque Llavallol ubicado sobre Boulevard Santa Catalina 302 . Los interesados en el mundo de la radio y el streaming pueden sumarse al taller que tiene lugar los miércoles y viernes en el Centro Cultural San José (Caaguazú 500) .

También hay encuentros de muralismo comunitario los lunes y jueves en la sede de la calle Canadá 277 , en Fiorito . Todos estos talleres abiertos a la comunidad se realizan en el horario de 17 a 19.30 y forman parte de Entramados , un programa del Municipio de Lomas de Zamora y el Gobierno de la Provincia para prevenir el ingreso al delito de niños, adolescentes y jóvenes de sectores socialmente vulnerables.

Los jóvenes tienen talleres para vincularse con el deporte, la cultura y la comunicación.

La iniciativa contempla la implementación de dispositivos territoriales que incluyen acompañamiento psicosocial, propuestas educativas, actividades comunitarias y acceso a derechos, fortaleciendo los vínculos entre el Estado, las familias y las redes locales.

El intendente Federico Otermín y el gobernador Axel Kicillof firmaron un convenio para fortalecer el programa en Lomas que articula el trabajo de Niñez, Desarrollo de la Comunidad, Justicia y Seguridad. Más de 120 jóvenes tienen acceso a la educación, formación en oficios y actividades deportivas.

Los cursos y talleres de los Puntos Jóvenes

En Lomas hay 6 Puntos Jóvenes que ofrecen talleres gratuitos para vecinos de 12 a 30 años. Técnica de grabado, tela aérea, artes visuales, escritura creativa, teatro, circo, arte sustentable, ensamble de música, danzas urbanas, diseño y vestuario, danzas contemporáneas, malabarismo, escenotecnia, vóley mixto, hockey femenino, boxeo recreativo, kickboxing, taekwondo, futsal, futbol femenino y básquet son las opciones disponibles de deportes.

Las sedes funcionan en Fiorito (Darwin 1735 y Pilcomayo 342), Centenario (Bucarest 259), Lomas (Avenida Yrigoyen 9437), Lamadrid (Otto Krause 4633) y Albertina (Montiel y Atenas). Para anotarse, los vecinos tienen que entrar a la web del Municipio, llenar un formulario con sus datos y elegir el taller en el que van a participar.