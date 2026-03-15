domingo 15 de marzo de 2026
Escribinos
15 de marzo de 2026
Desde el Municipio.

Cultura y deporte: en Lomas de Zamora brindan múltiples cursos y talleres gratuitos

En espacios públicos e instituciones de los barrios hay actividades para promover el aprendizaje, la creatividad y la socialización.

En Lomas promueven las actividades inclusivas y comunitarias.

En Lomas promueven las actividades inclusivas y comunitarias.

En Lomas de Zamora siguen sumando talleres culturales y deportivos organizados por el Municipio para garantizar la recreación y el aprendizaje en distintos barrios.

Los lunes y viernes en el CGM Santa Catalina (Diagonal 61 N°2025) dan un taller de freestyle, rap, música y expresión. Mientras que los martes y jueves hay un curso de fotografía comunitaria en el Espacio Cultural La Morocha de Budge (Necol 2273).

Lee además
Se trata de un taller para adultos con ganas de pasarla bien y aprender a bailar folklore en Banfield.
Inscripción abierta.

Vuelven las clases de folklore a Banfield a cargo de los creadores de ballet Alma Azul
Male Haedo vive en Lomas y dicta clases de danza para niños y adultos en el Club Eca de Temperley. 
Vocación.

Da clases de danza para chicos y adultos en Lomas: "Mi pasión por el baile es de siempre"

Por su parte, los martes y viernes se arman prácticas y partidos de fútbol mixto en el Parque Llavallol ubicado sobre Boulevard Santa Catalina 302. Los interesados en el mundo de la radio y el streaming pueden sumarse al taller que tiene lugar los miércoles y viernes en el Centro Cultural San José (Caaguazú 500).

talleres entramados2
Los jóvenes tienen talleres para vincularse con el deporte, la cultura y la comunicación.

Los jóvenes tienen talleres para vincularse con el deporte, la cultura y la comunicación.

También hay encuentros de muralismo comunitario los lunes y jueves en la sede de la calle Canadá 277, en Fiorito. Todos estos talleres abiertos a la comunidad se realizan en el horario de 17 a 19.30 y forman parte de Entramados, un programa del Municipio de Lomas de Zamora y el Gobierno de la Provincia para prevenir el ingreso al delito de niños, adolescentes y jóvenes de sectores socialmente vulnerables.

La iniciativa contempla la implementación de dispositivos territoriales que incluyen acompañamiento psicosocial, propuestas educativas, actividades comunitarias y acceso a derechos, fortaleciendo los vínculos entre el Estado, las familias y las redes locales.

El intendente Federico Otermín y el gobernador Axel Kicillof firmaron un convenio para fortalecer el programa en Lomas que articula el trabajo de Niñez, Desarrollo de la Comunidad, Justicia y Seguridad. Más de 120 jóvenes tienen acceso a la educación, formación en oficios y actividades deportivas.

Los cursos y talleres de los Puntos Jóvenes

En Lomas hay 6 Puntos Jóvenes que ofrecen talleres gratuitos para vecinos de 12 a 30 años. Técnica de grabado, tela aérea, artes visuales, escritura creativa, teatro, circo, arte sustentable, ensamble de música, danzas urbanas, diseño y vestuario, danzas contemporáneas, malabarismo, escenotecnia, vóley mixto, hockey femenino, boxeo recreativo, kickboxing, taekwondo, futsal, futbol femenino y básquet son las opciones disponibles de deportes.

Las sedes funcionan en Fiorito (Darwin 1735 y Pilcomayo 342), Centenario (Bucarest 259), Lomas (Avenida Yrigoyen 9437), Lamadrid (Otto Krause 4633) y Albertina (Montiel y Atenas). Para anotarse, los vecinos tienen que entrar a la web del Municipio, llenar un formulario con sus datos y elegir el taller en el que van a participar.

Temas
Seguí leyendo

Vuelven las clases de folklore a Banfield a cargo de los creadores de ballet Alma Azul

Da clases de danza para chicos y adultos en Lomas: "Mi pasión por el baile es de siempre"

Lomas: en qué lugares se puede tramitar el Boleto Estudiantil gratuito

El Lomas Athletic Club celebra 135 años de historia y tradición deportiva

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Lomas Athletic celebra su 135º aniversario y ya piensa en su existencia para el próximo siglo.
Orgullo.

El Lomas Athletic Club celebra 135 años de historia y tradición deportiva

Por  Aníbal Manzi

Las más leídas

Te Puede Interesar

Mirta vive en Banfield y quiere sumar personas que la ayuden en esta iniciativa. 
Solidaridad.

El objetivo solidario de una vecina de Banfield que retomó una colecta de lana