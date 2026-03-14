Lomas: en qué lugares se puede tramitar el Boleto Estudiantil gratuito

El Boleto Estudiantil permite que miles de alumnos viajen gratis en colectivo durante todo el ciclo lectivo . En Lomas de Zamora hay lugares de inscripción presencial para que los vecinos hagan el trámite y accedan al beneficio.

El boleto es para estudiantes de los niveles inicial, primario, secundario y terciario que cursen en escuelas públicas o privadas con aporte estatal. Los alumnos pueden hacer hasta 50 viajes mensuales gratuitos en colectivo de lunes a viernes, de 6 a 23.59, con un tope de 4 pasajes por día.

Para tener este beneficio, el estudiante debe vivir a más de 600 metros de la escuela primaria o jardín ; a más de 800 metros del colegio secundario ; y a más de 2 mil metros en el caso de los terciarios y universidades .

La inscripción se puede hacer online entrando a la web del Gobierno de la Provincia y completando los datos personales. Los vecinos deben ser estudiantes regulares, vivir en la provincia y tener una tarjeta SUBE registrada a su nombre. Una vez finalizado el trámite tienen que activar la SUBE en una Terminal Automática (las direcciones están en este link ).

Desde la Subsecretaría de Juventud del Municipio tienen lugares de inscripción presencial para ayudar a los vecinos con el trámite. El lunes 16 de marzo estarán a las 14 en el Envión de Parque Barón (Independencia 759) y a las 18 horas en el Punto Joven de Centenario (Bucarest 259). El martes 17, a las 10, atenderán en el Envión de Budge (Campana 1780); el miércoles 18, a las 18, en el Punto Joven Albertina (Montiel y Atenas); y el 19 de marzo, a las 19.30, en la Escuela de Medios Audiovisuales de Lomas (Viamonte 423).

También habrá puntos de inscripción el jueves 26 de marzo, a las 17, en el Punto Joven de Fiorito (Darwin 1735); viernes 27, a las 15, en el Punto Joven de Lomas (Avenida Hipólito Yrigoyen 9437); y el lunes 30, a las 18, en el Punto Joven La Estación de Fiorito (Pilcomayo 342). Mientras que el martes 31 estarán a las 10 en la Plaza Grigera (Avenida Hipólito Yrigoyen 8700) y a las 14 en la Plaza Libertad (Laprida 1200).

Boleto estudiantil gratuito: una lucha y conquista histórica

El boleto es una conquista histórica nacida de la organización y la lucha del movimiento estudiantil. En un contexto de mucha conflictividad social, política y violencia, en septiembre de 1975 se hicieron marchas en La Plata y otras ciudades con una gran cantidad de jóvenes reclamando por el Boleto Escolar Secundario.

Con la llegada de la dictadura militar se puso en marcha un plan represivo que tuvo casi 500 centros clandestinos de detención y tortura. Uno de los operativos más recordados fue el de La Noche de los Lápices en el que secuestraron y desaparecieron a María Claudia Falcone, Claudio de Acha, Francisco López Muntaner, María Clara Ciocchini, Daniel Racero y Horacio Ungaro. Todos eran estudiantes que no solo reclamaban por el boleto estudiantil sino que militaban para tener una sociedad más igualitaria.

El boleto estudiantil gratuito fue sancionado por ley el 1 de julio de 2015 en la provincia de Buenos Aires, logrando una conquista y un derecho reclamado largamente por la comunidad educativa.