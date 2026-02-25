La Escuela de Arte Dramático de Lomas lanzó sus talleres gratuitos

La de Arte Dramático es una de las siete escuelas municipales que hay en Lomas.

La Escuela Municipal de Arte Dramático (EMAD) lanzó la inscripción a los talleres gratuitos pensados para vecinos de Lomas de Zamora que quieran incorporar conocimientos sobre actuación y especialidades artísticas.

Con una duración anual, el taller de actuación para adolescentes está dividido en el nivel 1 y 2. Mientras que el de entrenamiento actoral ofrece un nivel inicial y otro avanzado a partir de los 18 años. También hay un taller de clown que dura 4 meses y ofrece un laboratorio de investigación y experimentación.

Los interesados en el maquillaje artístico y FX pueden sumarse al curso cuatrimestral de máscaras, diseño de personajes, caracterización, uso de látex y prótesis, entre otros conocimientos. Por su parte, el de títeres y objetos brinda una formación anual en construcción y animación.

Las inscripciones son de lunes a viernes, de 18 a 20, en la escuela ubicada sobre la calle Darragueira 275 en Banfield . Los vecinos deberán presentar un folio oficio, fotocopia del DNI y 2 fotos 4x4. En caso de menores de edad, hay que llevar fotocopia del DNI de los adultos responsables.

En la EMAD también sigue abierta la inscripción a la Tecnicatura en Actuación Teatral con una currícula de 3 años en la que se aprende sobre movimiento, voz, escenografía, maquillaje, dramaturgia, organización y gestión de espectáculos, entre otras materias. Los interesados tienen que llenar este formulario.

Multiplican los cursos y talleres gratuitos en Lomas de Zamora

Aprender Lomas es la plataforma digital del Municipio que tiene toda la información sobre más de 470 carreras, cursos y talleres que se dictan en 50 instituciones locales.

Hay opciones rubros como administración y gestión, automotriz, albañilería, cuidados y servicios comunitarios, electromecánica, gasista, deportes, electrónica, estética, gastronomía, hotelería y turismo, industria alimentaria, informática, indumentaria, metalurgia, química, salud y textil.

La web brinda la posibilidad de filtrar las búsquedas por áreas temáticas, localidades e instituciones. Cuando seleccionen el curso o carrera que les interesa, los vecinos accederán a las direcciones y números de contacto para comunicarse con la institución y hacer la inscripción.