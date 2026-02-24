Estudiantes de teatro de Lomas presentan una obra en la sala de la Biblioteca Mentruyt

Este sábado se presentarán en el Teatro de la Biblioteca Mentruyt en Lomas.

Un proyecto colectivo que nació en el taller de teatro que dicta la compañía La Jugada en Lomas y que en primera instancia se presentó como una muestra más de teatro, finalmente y gracias al compromiso de los actores se estrenará este sábado la obra "Hacia una isla desierta" en el escenario de la Biblioteca Mentruyt .

En Italia 44, Lomas, a las 21 se va a poder asistir a ver la obra teatral que se gestó el año pasado y que es una adaptación de “La isla desierta”, de Roberto Arlt. La directora de la obra y de los talleres que dicta La Jugada, Lucía Manrique detalló que la propuesta escénica trata sobre "trabajadores y máquinas que se confunden. Un jefe que ya no sabe de sueños. Un workshop propuesto para incentivar el entusiasmo de los amanuenses agobiados y sin ilusiones, hasta que despiertan".

Proyecto en camino. El autor de Temperley que quiere llevar su libro sobre la salud pública al teatro

"Hacia una isla desierta” es el trabajo de los alumnos que integraron el año pasado el taller de “Teatro Físico” de La Jugada Talleres de Teatro, a cargo de la profesora Manrique. La iniciativa que se estrena este sábado al público en general es brindar funciones en teatros e instituciones educativas del Conurbano Sur.

"La Jugada talleres de teatro" @lajugadatalleresdeteatro se inició en Lomas en el año 2011 por iniciativa de Lucía Manrique y Juan Mako, bajo la necesidad de transitar un proyecto pedagógico que comprenda una variada oferta de talleres y seminarios relacionados a las artes escénicas, y destinados a aquellas personas que deseen formarse en las técnicas del Teatro, desarrollando sus capacidades creativas en un ámbito de libertad expresiva y contención técnica, promoviendo su trabajo desde el proceso y a partir de sus necesidades.

Actualmente, La Jugada cumple 15 años, y está a cargo de la profesora Manrique: "Ofrecemos una variada formación en diferentes aspectos que hacen al Teatro: teatro físico, clown, máscaras, escritura creativa, entre otros", contó.

Sobre el proyecto colectivo del sábado, destacaron que se trabajó mucho en la adaptación de “La isla desierta” de Roberto Arlt, y de ello surgió un gran trabajo de investigación del taller anual “Teatro Físico”, bajo el desafío "de trabajar el texto del autor, haciendo énfasis en la expresión del cuerpo y el movimiento".

Para reservas y contacto, en Instagram @haciaunaisladesierta.obra o al mail [email protected]

Más talleres de La Jugada

En marzo comienzan los talleres que dicta la compañía con 15 años de experiencia en el mundo del arte y la cultura. Quienes quieran sumarse pueden ya están abiertas las inscripciones para los cursos y los seminarios 2026. Algunas de las opciones son: taller de teatro inicial, seminario de teatro de máscaras, taller de clown y comicidad, seminario de comicidad y escritura creativa.

El taller de teatro inicial arranca el miércoles 4 de marzo, es anual y se dicta en la Biblioteca Mentruyt (Italia 44) de 19 a 21. La opción de teatro de máscaras es de cuatro encuentros, arranca el primer jueves de marzo, de 20 a 22 en el Teatro de las Nobles Bestias (14 de julio 142, Temperley).

En tanto, el taller de clown y comicidad estará activo desde el jueves 9 de abril en Nobles Bestias jueves de 20 a 22 y es anual. Por último, el seminario de comicidad y escritura creativa se puede tomar virtual ya que se contrata y se hace en el momento que el estudiante desee. Consta de tres videos y tres encuentros sincrónicos.