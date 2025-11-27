La Biblioteca Antonio Mentruyt y las Nobles Bestias reciben las muestras de La Jugada

Se vienen las muestras de La Jugada Talleres de Teatro 2025 , un ciclo bajo la coordinación de Lucía Manrique, que tendrán lugar en la sala de la Biblioteca Antonio Mentruyt de Lomas de Zamora y en Las Nobles Bestias de Temperley .

“Nuestros talleres y seminarios están destinados a aquellas personas que deseen formarse en las técnicas del Teatro, desarrollando sus capacidades creativas en un ámbito de libertad expresiva y contención técnica, promoviendo su trabajo desde el proceso y a partir de sus necesidades”, dice Lucía Manrique.

Y la docente y directora agrega: “Cada fin de año, se preparan distintas obras por cada taller, para compartir nuestro trabajo a la comunidad y completar el proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes con el público”.

El viernes 28 de noviembre a las 20 en el Teatro de la Biblioteca Antonio Mentruyt , Italia 44, Lomas de Zamora, saldrá a escena “Hacia una isla desierta”, una adaptación de “La isla desierta” de Roberto Arlt.

En la muestra del taller de “Teatro físico”, Trabajadores y máquinas se confunden. Un jefe que ya no sabe de sueños. Un workshop propuesto para incentivar el entusiasmo.

Actúan Gustavo Benítez, Manuel Carrara, Graciela Delía, Alejandro Godoy, Mariana Rizzuti, Hugo Sayagua y Selva Valdez.

VARIETE04 Humor en las Nobles Bestias.

HUMOR EN LAS NOBLES BESTIAS DE TEMPERLEY

El domingo 30 de noviembre a las 19.30 y el domingo 7 de diciembre a las 20 se presenta “Varieté infinita”, en Las Nobles Bestias de Temperley, 14 de Julio 142.

En la muestra del taller de “Clown y comicidad” se ofrecerá una varieté totalmente original, inédita y desopilante, interpretada por más de 13 payasos y payasas.

Actúan Mauro Acedo, Lisandro Cavanna, Pablo Di Campli, Nadia Di Rosa, Juanjo Díaz, Silvia Garbati, Flavio Grieco, Frida Infiesta, Melina Lezcano, Martín Macchi, Valeria Martínez, Carolina Roblero, Dennis Silveira y Diego Vanotti