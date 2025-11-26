Mariel Merino presenta su disco de tango "Nacida hembra" en Banfield

Tango en Banfield: Mariel Merino con Las Guitarras de Laprida.

“El disco está recién salido del horno. La mayoría de los temas son del tango contemporáneo, es un tango que cuenta lo que nos está pasando y son composiciones donde me siento más representada”, le cuenta Mariel Merino a La Unión.

Adiós a un grande. Murió Jimmy Cliff, una de las grandes figuras del reggae

Para agendar. El Festival Vibra Arena llegará a Mar del Plata

Nacida en Lanús y actual vecina de Avellaneda , el tango le llegó a través de un legado familiar y luego fueron llegando a su vida las nuevas composiciones del género.

“Me llega a través de mis viejos cantando, aprendí de ellos. Las letras de Homero Manzi me encantando, pero me gustan las composiciones donde me siento atravesada por cuestiones ideológicas”, apunta.

De esta forma en su primer álbum incluyó “Pompeya no olvida”, un tango que habla de los desaparecidos y de las Abuelas de Plaza de Mayo.

MARIEL MERINO: TANGO EN VIVO EN BANFIELD

Con una voz profunda y una impronta escénica que fusiona sensibilidad y carácter, Mariel Merino llega a Banfield para presentar su nuevo disco “Nacida hembra”, un trabajo que, en sus propias palabras, “tiene que ver con el nacer y el renacer, con esa energía femenina que nos atraviesa y que también se vuelve mística”.

image Tango en Banfield: Mariel Merino presenta su disco en Conurbania.

El espectáculo contará con la participación de Las Guitarras de Laprida, integradas por Kalén Ortiz y Alejandro Forneiro, docentes de la Escuela de Música Popular de Avellaneda (EMPA), y con Félix Loiácono, artista popular, poeta, docente y murguero que aportará su palabra viva y su presencia escénica.

Merino, reconocida por su voz expresiva y su recorrido tanto en la música ciudadana como en la actuación, explica que la grabación de este disco surge de “la necesidad de registrar las nuevas canciones que venía interpretando en los escenarios y que cuentan historias de la realidad actual”.

El repertorio de “Nacida hembra” combina tangos tradicionales y contemporáneos, junto con dos textos originales de Félix Loiácono.

Entre los autores que integran el álbum figuran Raúl Kaplún, José María Suñé, Manu Navarro, Coni Banús, Ana Sofía Stamponi, Gardel y Lepera, Marisa Vázquez, Lucio Demare, Homero Manzi, Guillermo Fernández, Luis Longhi, Emilio Querejeta, Carlos Cacciari, Néstor Basurto, Alejandro Szwarcman y Javier González, entre otros nombres destacados del tango actual y clásico.

MÁS INFO

Mariel Merino, viernes a las 21 Conurbania Parque de Banfield Banfield, Alsina 251.

Reservar al 11-3861-9953.