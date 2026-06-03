Fernando Brandán, tras el triunfo de Temperley: "Fueron semanas duras"

Pasaron ocho fechas, 63 días desde aquél triunfo en el clásico hasta San Martín de San Juan, donde Temperley volvió a festejar una victoria para reacomodarse en la zona B de la Primera Nacional . Por eso, Fernando Brandán reconoció que se sacaron una “pesada mochila” por los resultados adversos.

El hincha no iba a tolerar otro resultado que no fuera la victoria, por lo que el Gasolero salió decidido a llevarse por delante a su rival. Sacó dos goles de ventaja en el primer tiempo -pudieron ser más-, pero en el complemento el equipo bajó la intensidad luego del descuento del cuadro cuyano.

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“Nos sacamos una gran mochila porque veníamos haciendo un gran esfuerzo y no se daban los resultados”, manifestó Fernando Brandán . Tres puntos que desde lo anímico suman para ir envalentonados por Chacarita.

Seis empates y dos derrotas perdieron a Temperley en un laberinto sin salida. Vio una luz de esperanza en Mataderos, que se encendió el pasado domingo en el estadio Alfredo Beranger . El mendocino admitió que interiormente iban a romper esa racha pese a las semanas “difíciles” que transitaron.

Fernando Brandan Fernando Brandán jugó los últimos minutos en el triunfo de Temperley.

“Puertas para adentro sabíamos que en cualquier momento iba a llegar, se iba a dar de la mejor manera y se dio. Pero bueno, fueron semanas duras porque toda la mala energía la absorbe la familia que es la que está atrás. Así que nosotros puertas para adentro nos levantamos y seguimos intentando”, declaró el futbolista de 36 años, uno de los experimentados del plantel.

En ese sentido, agregó que “con Colegiales, Almagro, Quilmes hicimos un buen partido. Solamente faltaba el gol. Se ganó, se vio un buen partido. Creo que lo que se vio, porque se ganó, lo venimos haciendo hace rato”.

Brandán: “La gente empujó”

En el partido con Gimnasia, en Jujuy, llegó a la quinta amarilla, por lo que Gabriel Hauche lo reemplazó ante Nueva Chicago. Cumplida la fecha de suspensión, debió esperar su oportunidad desde el banco, ya que Nicolás Domingo no modificó el equipo que recibió a San Martín de San Juan.

A los 32 minutos del segundo tiempo Fernando Brandán hizo su ingreso por Franco Benítez en un momento del partido donde la atmósfera pasaba por el aliento del hincha hacia un equipo que había sentido el gol del descuento.

“Fue en el momento donde la gente más empujó, donde más se hizo escuchar, donde más se hizo presente y fueron un jugador más para obtener la victoria”, destacó el extremo sobre el rol importante del hincha.