Avanza una obra hidráulica en José Mármol para evitar inundaciones

Las obras se desarrollan sobre 25 de Mayo, entre Mitre y Canale, José Mármol.

En José Mármol, partido de Almirante Brown , el Municipio puso en marcha una obra hidráulica destinada a completar un sistema de desagües pluviales que había quedado inconcluso. Los trabajos apuntan a mejorar el escurrimiento del agua, disminuir los anegamientos y beneficiar a una cuenca de aproximadamente diez hectáreas.

Las tareas se desarrollan sobre 25 de Mayo, entre Mitre y Canale, además de las esquinas de Bynnon y 25 de Mayo y Mitre y Chayter. El proyecto contempla la construcción de nuevos conductos, cámaras de inspección y sumideros, junto con el aprovechamiento de infraestructura existente.

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De acuerdo con la información difundida por el Municipio, la intervención permitirá completar una obra iniciada años atrás que había quedado inconclusa y que contaba con desagües instalados bajo el pavimento, aunque sin circulación de agua.

Entre las tareas ya iniciadas se encuentra la rotura del asfalto y la excavación para colocar una cañería de hormigón armado de 0,80 metros de diámetro y 100 metros de extensión sobre la calle 25 de Mayo, entre Mitre y Canale. También se construirá una tubería de nexo, una cámara de inspección y dos sumideros adicionales, que se replicarán en los otros puntos previstos.

Los beneficios de las obras

Según indicaron desde la Comuna, una vez finalizada la obra se logrará sanear una cuenca de aproximadamente diez hectáreas, lo que contribuirá a mejorar el escurrimiento del agua y disminuir el riesgo de anegamientos en el sector.

En ese marco, el intendente Mariano Cascallares señaló que el Municipio continúa incorporando obras hidráulicas y destacó que esta intervención permitirá completar el sistema de desagües en José Mármol para fortalecer el drenaje urbano y mejorar las condiciones para los vecinos.

Los trabajos se ejecutan en el marco del Programa de Mejoramiento de la Infraestructura Municipal, financiado a través del Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal (FEFIM).