Murió Pato Strunz, histórico baterista del heavy metal argentino

Claudio "Pato" Strunz, uno de los bateristas más influyentes de la historia del heavy metal local e integrante de la formación clásica de Hermética, el grupo de Ricardo Iorio , y de otras bandas legendarias del rock, murió a los 59 años.

El artista marcó una huella trascendental en la escena del heavy metal al incorporarse a Hermética en 1991, con la que grabó los discos “Ácido Argentino” y “Víctimas del Vaciamiento”.

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Tras la disolución de la banda, en 1995 fundó Malón junto a Claudio O'Connor, Antonio Romano y Karlos Cuadrado , grupo con el que editó álbumes como “Espíritu Combativo” y “Justicia o Resistencia”.

Considerado un referente por varias generaciones de bateristas, Pato fue protagonista de algunos de los capítulos más importantes del heavy metal nacional.

Marcó historia al encabezar proyectos como Simbiosis y, recientemente, impulsó el espectáculo "Hermética x Pato Strunz", dedicado a mantener vivo el legado de la histórica banda. Nacido en La Tablada el 11 de noviembre de 1966 bajo el nombre de Claudio Marcelo Zurita, inició su camino musical en los ‘80.

Antes de su consagración masiva, formó parte de la agrupación Heinkel. Su versatilidad y potencia con el doble bombo lo consolidaron rápido como un referente de la batería pesada en la región.

Más allá de su rol en el escenario, Strunz desempeñó una labor clave en la autogestión y en el apoyo a la escena emergente. Fundó y gestionó icónicas salas de ensayo como La Cueva, un espacio clave para el desarrollo de decenas de agrupaciones del rock.

Tras su salida de Malón en 2021, continuó activo a través de formaciones como Íthaca y diversas iniciativas que mantuvieron su sello en la cultura pesada.

En los últimos meses, el músico había vuelto a tomar fuerte protagonismo en el circuito nocturno porteño y del Gran Buenos Aires con "Hermética x Pato Strunz" (HXPS). La propuesta lo devolvió a las tablas para reencontrarse cara a cara con distintas generaciones del heavy metal.