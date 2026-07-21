martes 21 de julio de 2026
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21 de julio de 2026
Arrestado.

Detuvieron a un barra de Racing que tenía pedido de captura en Lomas de Zamora

Lo atraparon cuando intentaba entrar a la cancha para ver a Racing. Estaba prófugo por robo calificado.

Detuvieron a un integrante de la barrabrava de Racing que era buscado en Lomas.

Detuvieron a un integrante de la barrabrava de Racing que era buscado en Lomas.

Un integrante de la barrabrava oficial de Racing que tenía pedido de captura en Lomas de Zamora fue detenido días atrás cuando estaba por ingresar a la cancha para ver al equipo. Lo buscaban por robo.

El involucrado es Agustín Castiglioni, de 26 años, uno de los máximos integrantes de “Los Pibes de Racing”, la barra oficial del conjunto de Avellaneda. El joven estaba imputado en una causa por “robo calificado” y sobre él pesaba una orden de detención por parte del Tribunal Oral en lo Criminal Nº8 de Lomas de Zamora.

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Castiglioni fue buscado por Avellaneda y Monte Chingolo, lugares que solía frecuentar, pero nunca podían atraparlo. Finalmente cayó de la manera menos pensada, en pleno partido de la Academia.

La detención del barra de Racing

El barra de Racing detenido.

El barra de Racing detenido.

Todo ocurrió durante el partido entre Racing y Defensa y Justicia por la Copa Argentina. El barra se dispuso a ingresar al estadio de Quilmes, sede neutral elegida para este encuentro, pero se encontró con el operativo armado por la Aprevide, la Policía Bonaerense y los empleados del Programa Tribuna Segura.

Castiglioni tuvo que poner el dedo en el lector y en ese momento saltó el pedido de captura vigente de la Justicia de Lomas de Zamora. Los policías comprobaron que el sujeto estaba prófugo, lo arrestaron inmediatamente y se lo llevaron a la comisaría.

En el mismo operativo detuvieron a otro barra que intentó ayudar a Castiglioni. Terminó con una causa por atentado y resistencia a la autoridad.

Algunos de los líderes de la facción “Los Pibes de Racing” entraron más tarde a la cancha a raíz de esta detención. Intentaban saber qué había ocurrido y si alguien había pasado el dato de que Castiglioni iba a volver a la cancha ese día.

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