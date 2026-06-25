Detuvieron a un adolescente que estaba prófugo por el crimen de un joven en Fiorito

Un adolescente de 17 años que estaba prófugo por el crimen de Iván Ezequiel Merlo , asesinado el 1º de abril pasado en Villa Fiorito , durante un violento hecho ocurrido que quedó filmado por una cámara de seguridad.

Según se observa en las imágenes, la víctima separaba residuos arrojados a la vía pública junto a otros dos jóvenes cuando apareció en escena una moto.

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Uno de los ocupantes del vehículo bajó, apuntó a Merlo con una pistola y le efectuó dos disparos mientras intentaba escapar. Uno de los balazos le impactó en la espalda.

Tras el ataque, el agresor huyó en la moto con su cómplice, mientras que Merlo fue trasladado a la UPA de Fiorito, donde fue atendido y dado de alta. Sin embargo, por la tarde sufrió una descompensación como consecuencia de las heridas y fue derivado de urgencia al Hospital Evita de Lanús, donde murió poco después de ingresar.

La detención por el crimen

El detenido, identificado como F.V., quedó imputado por "homicidio en ocasión de robo". La causa tramita ante la UFI de Responsabilidad Penal Juvenil 2 de Lomas de Zamora.

Al ser el único involucrado directo identificado en las cámaras, se estima que el fiscal pedirá en las próximas semanas la elevación a juicio de la causa.