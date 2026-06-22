Crimen de Uma Aguilera: confirmaron las condenas a perpetua para los asesinos

Confirmaron las condenas a prisión perpetua para los acusados por el crimen de Uma Aguilera , la nena asesinada durante un robo en Villa Centenario en enero de 2024. La Justicia desestimó los planteos de los imputados.

La Sala IV del Tribunal de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires confirmó la pena máxima para Axel Emiliano “Pelusa” Rojas, Miguel Pastor “Patoto” Romero Molinas y Ariel Acuña Vega , quienes habían sido condenados el año pasado. Además, ratificó los cinco años de prisión impuestos a Nahuel Santiago Coman , quien participó del robo.

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Los jueces Mario Eduardo Kohan y María Florencia Budiño rechazaron los planteos de las defensas y decidieron dejar firmes las penas que había aplicado el Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de Lomas de Zamora en junio de 2025.

En las apelaciones, los acusados cuestionaban la calificación del hecho y aseguraban que no se habían dado cuenta de que Uma estaba en el Ford Ka conducido por su padre. “Resulta verdaderamente imposible pensar que no vieron a las personas que estaban dentro del rodado”, sentenció el tribunal, que señaló que los disparos fueron dirigidos “no al aire o hacia el suelo sino directamente hacia el interior del vehículo”.

Uno de los imputados, Acuña Vega, había intentado desligarse del hecho al declarar que fue obligado por el resto de la banda a detener el Toyota Corolla frente a la casa de los padres de Uma. Sin embargo, Casación interpretó que el auto fue frenando de a poco hasta detenerse y que el acusado participó del robo seguido de muerte.

Además, el tribunal valoró uno de los puntos principales de la acusación: que la banda delictiva actuó bajo un plan previamente armado, en el marco de un raid delictivo comenzado minutos antes. De esta manera, las condenas quedaron firmes.

El crimen de Uma Aguilera

Padres de Umma durante el juicio. Padres de Uma Aguilera durante el juicio.

La mañana del lunes 22 de enero del 2024, los delincuentes interceptaron al policía Eduardo Aguilera, el papá de Umma, cuando salía de su casa en su Ford Ka gris, en el cruce de las calles Pío Baroja y París, en la localidad de Villa Centenario.

La madre de la víctima cerraba el portón de la vivienda, cuando los ladrones frenaron su auto delante del Ford e intentaron robarles. Según se pudo ver en una cámara de seguridad, Aguilera aceleró mientras uno de los asaltantes le apuntaba con un arma. El ladrón le efectuó dos disparos, que impactaron en el cuello y en la mano de la nena.

Las cámaras de vigilancia mostraron que tras los disparos, el policía frenó su vehículo a mitad de cuadra al notar lo que había pasado. Desesperado, bajó y abrió la puerta trasera para asistir a su hija. Umma fue llevada al Hospital Gandulfo y luego trasladada en helicóptero al Churruca, donde murió horas después.