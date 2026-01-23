Dos años sin Uma Aguilera: la iniciativa solidaria de su familia para ayudar al Hogar Pereyra

Se cumplieron dos años del crimen de Uma Aguilera , la nena asesinada durante un robo en Villa Centenario . Su familia decidió recordarla de una manera muy noble: iniciaron una colecta solidaria para ayudar a un hogar de niños de Banfield .

Uma había fallecido el 22 de enero de 2024, tras recibir un disparo por parte de una banda de delincuentes que asaltó a su papá, Eduardo Aguilera, cuando salían de su casa en Pío Baroja y París .

Todos los implicados en la muerte de Uma recibieron su castigo por parte de la Justicia de Lomas de Zamora . En junio del año pasado, habían sido condenados a prisión perpetua Ariel Acuña Vega, Axel Emiliano Rojas y Miguel Pastor Romero Molinas. Por su parte, Nahuel Santiago Coman recibió una pena de 5 años de prisión por ser partícipe secundario del robo. Meses después condenaron a Guillermo Romero Molinas, quien era menor de edad cuando ocurrió el crimen: recibió 12 años de cárcel .

Como cada 22 de enero, la familia debe lidiar con los recuerdos y el inmenso dolor por la pérdida de Uma, quien tenía 9 años al momento de su muerte. “Es muy triste y difícil todos los días, pero hay fechas o cosas familiares que duelen mucho, como las fiestas, los cumpleaños, las vacaciones… Ver crecer a sus hermanas sin ella y las preguntas por responder de mi nena de 3 años, que le cuesta entender porque no puede ir al cielo a jugar con ella ”, lamentó María Eugenia Rodríguez, madre de Uma, en diálogo con La Unión .

"Uma en el corazón de todos los niños"

Umma Aguilera tenía 9 años cuando fue asesinada en enero del 2024. Uma Aguilera.

Esta vez, la familia de Uma eligió homenajearla de una forma diferente y mantener viva su memoria con una iniciativa solidaria. A través de la campaña “Uma en el corazón de todos los niños”, se propusieron reunir donaciones para el Hogar Pereyra, institución que brinda contención y alimentación a cientos de menores en situación de vulnerabilidad.

“Para conmemorar los dos años de la ausencia de Umi, como familia creemos que la mejor manera de honrar la vida y memoria de nuestra bella y dulce Uma es alegrar el corazón de otros niños. Por eso es que comenzamos con esta iniciativa, si bien yo colaboro durante todo el año con el hogar”, explicó María Eugenia.

La madre de Uma contó que “el hogar aloja a niños desde el primer momento de vida y cubre todas sus necesidades como alimentación, educación, salud y vestimenta, pero esta tarea es difícil y ellos reciben la ayuda de voluntarios”. El caudal de donaciones suele disminuir en esta época del año, ya que mucha gente sale de vacaciones. Por eso, la idea es ayudarlos a cubrir las necesidades básicas en estos meses.

Cómo ayudar al Hogar Pereyra

hogar pereyra Hogar Pereyra de Banfield.

Las donaciones pueden acercarse a Carlos de María de Alvear 920, en Banfield Oeste, de lunes a viernes de 10 a 16. Se reciben todo tipo de donaciones: