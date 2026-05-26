Lomas: murió un hombre por un infarto durante un partido de fútbol

Un hombre de 61 años murió el jueves pasado tras sufrir un paro cardiaco mientras jugaba un partido de fútbol amateur en Villa Centenario, Lomas de Zamora, y el trágico hecho generó conmoción y un fuerte debate en redes sociales sobre la asistencia médica en predios deportivos.

La víctima fue identificada como Darío Comba , quien se descompensó el 21 de mayo último cerca de las 19:42 en el complejo Towers Fútbol , ubicado sobre Emiliano Zapata al 297.

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El caso comenzó a difundirse a través de distintas publicaciones en grupos de Facebook, donde usuarios cuestionaron una supuesta falta de cobertura médica y demoras en la atención de la emergencia .

Frente a las acusaciones, el propietario del predio, Gustavo Torres , emitió un comunicado oficial en el que explicó cómo se desarrolló el operativo de asistencia. “Sufrió un paro cardíaco cuando se retiraba del campo de juego en medio de un partido de su categoría”, detalló.

Además, afirmó que recibió maniobras de reanimación cardiopulmonar por parte de compañeros y del árbitro “desde el mismo instante en que cayó desplomado”, y compartió los videos registrados por las cámaras de seguridad del complejo.

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De acuerdo al comunicado, un minuto después del episodio, a las 19:43, el personal del predio realizó un llamado de emergencia a la empresa privada “Ayuda Médica”, utilizando un “código rojo”, protocolo reservado para situaciones de riesgo de vida.

El dueño del complejo explicó que ese sistema de emergencias funciona en el lugar desde su inauguración en 1997, "hace casi 30 años”. Además, indicó que a las 19:49 se realizó un segundo pedido de ambulancia al 911 para reforzar la asistencia. “Ambas ambulancias llegaron en el mismo momento: a las 19:58. El servicio privado tardó 15 minutos y el público, 9 minutos”, afirmó.

Pese a las maniobras de asistencia y la llegada de los profesionales de la salud, Comba falleció en el lugar. Torres rechazó las versiones que circularon en redes sociales sobre la inexistencia de cobertura médica en el predio. “Es mentira que no contamos con servicio de emergencia”, expresó.

partido-infarto El dueño del predio de Villa Centenario compartió las imágenes.

Asimismo, remarcó que Towers Fútbol posee un servicio externo de emergencias médicas denominado “Ayuda Médica – Área Protegida N° 902856” y señaló que contar con este tipo de asistencia “es una exigencia municipal para los predios habilitados”.

Por último, el responsable del complejo cuestionó las convocatorias a realizar un escrache difundidas en redes sociales. “Además de un acto de cobardía, es de una inmensa ignorancia y gran malicia”, sostuvo. También aseguró que desde el predio siempre estuvieron “abiertos a cualquier diálogo” y que hasta el momento “nadie se acercó para realizar una queja, reclamo o sugerencia”.