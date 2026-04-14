Persecución y tragedia en Lomas de Zamora: murió un adolescente tras chocar un auto robado contra un árbol

Los Bomberos Voluntarios de Lomas de Zamora trabajaron en el lugar de la tragedia.

Un adolescente de 16 años murió este martes por la madrugada luego de protagonizar una persecución policial que terminó en tragedia cuando chocaron un auto robado contra un árbol en una zona residencial del centro de Lomas de Zamora .

Fuentes policiales confiaron a La Unión que todo comenzó cuando los efectivos del Comando de Patrullas que detectaron un vehículo sin patentes que merodeaba la zona de Roca y Pereyra Lucena, en pleno barrio residencial.

Al intentar identificar el automóvil —un Chevrolet Onix—, los ocupantes desoyeron las señales lumínicas y sonoras de los efectivos y emprendieron la fuga a alta velocidad .

De acuerdo al parte oficial del caso, el vehículo realizó maniobras peligrosas durante la huida, lo que dio inicio a una persecución de derivó en el choque fatal , sobre Pereyra Lucena.

FotoJet (21) El choque fatal fue en la zona residencial de Lomas de Zamora.

La persecución terminó en tragedia

El seguimiento finalizó en la intersección de Donizetti y Sáenz, donde el conductor perdió el control del rodado e impactó contra un poste. Tras el siniestro, los efectivos asistieron a los ocupantes y constataron que el conductor, identificado como D. R. D. (16), había fallecido en el lugar.

En tanto, el acompañante, Hernán Adolfo Marcinskas (19), fue trasladado con diversos traumatismos al Hospital Gandulfo, donde quedó fuera de peligro. Por disposición de la UFI 4 de Lomas de Zamora, quedó detenido en el marco de la causa.

FotoJet (23) Policías y bomberos trabajaron en el lugar de la tragedia.

Al inspeccionar el vehículo, los agentes hallaron en su interior las chapas patentes originales (AE-091-PK), lo que permitió establecer que el auto tenía un pedido de secuestro activo por un robo agravado ocurrido horas antes en Temperley.

De acuerdo a la denuncia, el rodado había sido sustraído a mano armada a una mujer de 35 años en la intersección de Juan Manuel de Paz y Guido Spano, en una causa que investiga la UFI 13.

Las primeras averiguaciones indican que ambos involucrados contarían con antecedentes por delitos contra la propiedad automotor aunque la investigación continúa para esclarecer el hecho.