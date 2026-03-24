martes 24 de marzo de 2026
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24 de marzo de 2026
Complejo operativo.

Persecución, choque y detención: son de Lomas de Zamora y cayeron por hacer entraderas

Los atraparon tras un extenso seguimiento que incluyó una violenta colisión. Hubo tres detenidos, dos de ellos oriundos de Lomas.

Así quedó el auto de los delincuentes tras el violento choque.

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Todo empezó cuando un delincuente ingresó a una vivienda en la calle Huaura al 100. Afuera lo esperaba un Chevrolet Onix color gris con dos personas en su interior. La situación fue vista por un vecino que llamó al 911.

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Minutos después se acercó un patrullero al lugar. Al verlo, los ladrones escaparon en el auto. Fue así como empezó una persecución por las calles de Haedo, de la cual participaron varios móviles policiales.

Al llegar a la calle Doctor Monte, el Chevrolet Onix chocó contra un auto estacionado y contra otro vehículo que venía en sentido opuesto. Los policías aprovecharon la situación para detener al conductor, que quedó atrapado en el coche. Mientras tanto, los otros dos delincuentes salieron corriendo, pero fueron arrestados a las pocas cuadras.

Dos implicados de Lomas de Zamora

detenidos
Dos de los tres delincuentes eran de Lomas de Zamora.

Dos de los tres delincuentes eran de Lomas de Zamora.

Según informaron fuentes policiales a La Unión, los detenidos eran un joven de 24 años oriundo de Venezuela, otro argentino de 27 y un hombre de 50 de nacionalidad peruana. Los dos primeros jóvenes tienen domicilio en Lomas de Zamora, mientras que el tercero es de Isidro Casanova.

Al revisar el auto, la Policía no tardó en notar que era robado. Se llegó a este dato a partir del grabado de cristales y a un dominio apócrifo del Onix.

Dentro del baúl había patentes falsas y varias herramientas utilizadas para cometer entraderas. Incautaron guantes, destornilladores y una llave trípode, entre otros elementos. Además, les secuestraron dinero en efectivo, presuntamente robado de alguna vivienda.

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