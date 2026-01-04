domingo 04 de enero de 2026
4 de enero de 2026
Es de Villa Fiorito y lo detuvieron con herramientas para hacer entraderas

Lo descubrieron merodeando casas en forma sospechosa en Berazategui. Llevaba una mochila con herramientas. Tenía domicilio en Fiorito.

Un vecino de Villa Fiorito fue detenido en la localidad de Ranelagh, partido de Berazategui, luego de que la gente del barrio lo viera merodeando en actitud sospechosa. Le incautaron herramientas para cometer entraderas.

Todo ocurrió cuando un grupo de vecinos observó que había un sujeto circulando en un Volkswagen Vento en el cruce de las calles 305 y 362, en la mencionada localidad. Notaron que hacía movimientos extraños, observando las casas.

Ante esta situación, llamaron de inmediato a la Policía. El alerta fue recibido por efectivos de la Comisaría 2ª de Ranelagh, quienes se trasladaron al lugar para interceptar e identificar al sujeto.

La detención del vecino de Lomas de Zamora

Es de Villa Fiorito y lo detuvieron en Ranelagh.

Al llegar, los policías encontraron al hombre manejando el Vento. Se trataba de un hombre de 40 años, quien no era de la zona. Tenía domicilio registrado en Lomas de Zamora, más precisamente en Villa Fiorito.

El hombre no llevaba consigo ninguna documentación que lo habilitara a circular. No obstante, lo más preocupante estaba adentro de una mochila que tenía en su poder: los uniformados la abrieron y encontraron herramientas de corte como alicates y un corta fierro, gatos hidráulicos, un teléfono celular y dinero en efectivo.

La principal sospecha es que el sujeto pretendía hacer alguna entradera en la zona. Ante esa situación, fue trasladado a la comisaría local, donde se le inició una causa por “averiguación de ilícito”. Quedó a disposición de la Justicia.

