Un joven de Fiorito resultó herido por una bala perdida en Navidad.

Un joven fue alcanzado por una bala perdida durante las primeras horas de la Navidad en la localidad de Villa Fiorito . De milagro sólo resultó herido en una pierna y está fuera de peligro.

Todo ocurrió en la madrugada de este jueves 25 de diciembre. El muchacho de 18 años estaba con su familia cuando sintió un fuerte dolor en su pierna. Estaba lastimado y le salía sangre, pero no sabía qué le había pasado.

La familia no tardó en darse cuenta de que una lona que habían puesto como techo tenía un agujero que se estaba derritiendo . Fue entonces que supieron que el joven había sido alcanzado por una bala perdida.

Inmediatamente llevaron al adolescente a un centro de salud, donde le hicieron las curaciones correspondientes. De milagro, todo quedó en un susto y una herida menor. La imprudencia de algún irresponsable que disparó al aire pudo haberle costado la vida.

bala perdida La bala apenas rozó la pierna del joven de Villa Fiorito.

Zara Romano, la madre del joven herido, dio a conocer la situación en las redes sociales y les mostró a los vecinos de Lomas de Zamora cómo quedó la herida de su hijo. Horas después, le contó a La Unión cómo fue que se dieron cuenta de lo que pasó.

“Nosotras estábamos sentados en la mesa todavía compartiendo. Tipo 2 de la madrugada, mi hijo dice ‘¡Ay!’. Le pregunto qué le pasó y me dice ‘no sé, es como que algo me picó’. Nosotros pensábamos que eran los bichos, ya que esa noche había muchos bichitos de luz”, comenzó explicando la mujer.

“A él le seguía ardiendo, hasta que me dice ‘mirá, ma, cómo tengo’. Me levanto, lo miro y tenía así como mandé la foto. Rápidamente calculamos que fue una bala perdida. Miramos la lona y tenía un agujero. Empezamos a buscar la bala y no la encontramos”, agregó.

Se salvó de milagro

Luego de llevarlo a la salita más cercana, el médico lo revisó y les dijo que tuvieron “suerte de que la bala sólo le rozó la pierna”. La familia sigue en shock por la situación, que pudo haber terminado en tragedia, y reprocharon la irresponsabilidad del que disparó al aire.

“Gracias a Dios sólo fue eso, pero pudo haber sido más grave. ¿Hasta cuándo la gente va a ser tan inconsciente? Él está bien, sólo fue el susto. Fue un milagro de Dios”, expresó Zara.