Decenas de viviendas de Lomas de Zamora sin luz: "Nos arruinaron la Navidad"

La Nochebuena y la Navidad, evento de encuentro familiar y celebración, no resultó como se esperaba para decenas de familias de Lomas de Zamora. La causa: un fuerte corte de luz que aún persiste en muchos domicilios. Según denunciaron a este medio vecinos de Lomas Oeste, Edesur aún no resuelve la falta de luz y esto afectaría a unas "100 viviendas" según expresó una familia.
Según información del ENRE, en su sitio web, señalaba para las 10 AM unas 28 viviendas afectadas en Lomas, 34 en Llavallol y 19 en Centenario. Sin embargo, los vecinos se quejan de que desde las 18 del miércoles, previo a la Noche Buena, se cortó el suministro y jamás volvió.
"Nos arruinaron las fiestas", expresó Elba, vecina de Garona al 1100. "Hay viviendas afectadas en toda una fase. Prometieron arreglar a las 4 de la mañana, después a las 11.30 y seguimos esperando".
Edesur pagará menos multas por los cortes de luz
El Ente Nacional Regulador de Energía (ENRE) de la gestión del presidente Javier Milei aprobó una modificación en la forma de calcular las multas que deben pagar por cortes de luz, deficiencias en la calidad del servicio y demoras en el pago de sanciones. El cambio implica una reducción en los montos que afrontarán las distribuidoras eléctricas.
Según lo dispuesto por el ENRE, las multas correspondientes al período 2025-2030 pasarán a calcularse en base al Valor Agregado de Distribución (VAD) medio, es decir, la remuneración que reciben las empresas por la prestación del servicio, multiplicada por un coeficiente de 1,5.
Hasta ahora, la base de cálculo era el costo promedio de la energía en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), un valor superior al VAD. Con el nuevo esquema, las sanciones resultan menos costosas para Edenor y Edesur.