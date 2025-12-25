Un artista de Lomas pintó al Papá Noel más bizarro de 2025 votado por la gente

En Lomas, Libremente lanzó la inscripción a los cursos y talleres de verano Luciano Mogni sigue llevando su arte a todos los rincones de Lomas.

El artista Luciano Mogni pintó al Papá Noel más bizarro de 2025. Luego de una selección y una votación en redes sociales por parte de los vecinos de Lomas, se determinó que el ganador sea una Santa Claus que tuvo un pequeño accidente al llegar a un hogar. La secuencia fue pintada y convertida en cuadro.

En una charla con este medio, Mogni contó que ya está publicado en su Instagram (@lucmogni) el material que muestra al Papá Noel más bizarro del año. “Entrada de Santa male sal”, escribió el artista para presentar la divertida secuencia en la que se ve a Papá Noel, con su clásica bolsa de regalos, descender por una escalera, la cual se rompe a la altura del segundo escalón y hace que el protagonista tenga que agarrarse con todas sus fuerzas de la estructura metálica.

Elección masiva: el artista Luciano Mogni y la ayuda de los vecinos de Lomas “Me llegaron un montón de fotos y videos graciosos, por lo que tuve que hacer una selección para conseguir a los seis Papá Noel finalistas. Luego de la votación, se determinó que el Santa Claus que casi se cae de la escalera sea el ganador. Afortunadamente para él, el incidente no pasó a mayores, pero nos regaló un momento cómico”, dijo Mogni, entre risas.

Embed - Esto es Real on Instagram: "Entrada de Santa male sal Cómo todos los años pinto la mejor escena navideña Este de acá arriba fue el ganador de este año..Feliz Navidart . . . #art #painting #arte #streetstyle #navidad"

Luciano explicó que, desde que realiza la búsqueda del Papá Noel más bizarro (éste fue el quinto año consecutivo), la convocatoria siempre es un éxito y con mayor participación. “Es una temática divertida que hace que la gente se sume desde sus casas. El espíritu navideño de los vecinos ayuda a conseguir más fácilmente al Santa Claus más cómico”, indicó. Una vez realizado el cuadro, el artista salió a recorrer las calles de Banfield para exponer la obra y fotografiarla en distintos paisajes. Además, la creación ya forma parte de su serie personal “Esto es real”, con la que busca plasmar situaciones bizarras y divertidas que suceden en el Conurbano y en distintos puntos del país. bb41fcc6-cf55-45c5-a3ac-49c8fc75fb12 El cuadro de Luciano Mogni ya es parte de su serie "Esto es real".

