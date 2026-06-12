Facundo Arana y María Susini se reconciliaron luego de tres meses separados

Facundo Arana y María Susini pasaron apenas unos meses separados y confirmaron que el actor y la modelo están juntos nuevamente, en una segunda oportunidad. La crisis del largo romance se dio en medio de algunos escándalos, comentarios y rumores familiares.

Pepe Ochoa reveló en LAM que Facundo Arana y María Susini estarían reconciliados: "Él siempre quiso estar con ella. La decisión de la separación era de María para estar sola y ver qué le pasaba".

Pepe Ochoa, en el ciclo a América TV , contó algunos detalles de nueva oportunidad que se están dando Facundo Arana y María Susini.

"En el último tiempo, después de muchas cuestiones familiares que pasaron, empezaron a conectar de nuevo y decidieron volver a apostar al amor", aseguró en panelista de América TV. "María dio el visto bueno para volver a probar", reveló Pepe Ochoa los detalles sobre cómo se dio la reconciliación.

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Recientemente, en varias oportunidades, se lo había visto a Facundo Arana con guiños a favor de María Susini, defendiéndola de las críticas y hasta compartiendo fotos con ella en sus redes sociales. Mientras que María Susini se la veía un poco más distante en los medios.