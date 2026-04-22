María Susini rompió el silencio sobre Facundo Arana: "No estoy..."

María Susini rompió el silencio para hablar de su separación de Facundo Arana y fue sincera al referirse a su vínculo actual con el actor. La modelo habló de este tema y de todo durante una larga entrevista con Pampita.
María Susini fue entrevistada por Pampita y habló sobre cómo está su vínculo con Facundo Arana, luego de una separación tras 20 años juntos.
María Susini rompió el silencio para hablar de su separación de Facundo Arana y fue sincera al referirse a su vínculo actual con el actor. La modelo habló de este tema y de todo durante una larga entrevista con Pampita.
“No estoy divorciada de Facundo”, fue lo primero que dijo en diálogo con Pampita para Infobae. “Es importante decirlo porque estás atravesando un momento íntimo que encima al estar en los medios sale en todos lados. Pero te puedo decir eso: es un proceso”, acotó.
“Todo está encarado desde el amor porque hay mucha historia juntos, son casi 20 años. No puedo decir nada malo. En este momento sí estamos viviendo en lugares separados, pero nos queremos, nos respetamos mucho y nos importan nuestros hijos y nuestra familia”, agregó María Susini sobre la relación con Facundo Arana.
“Más allá de eso, que nos vean no significa que sepan todo lo que pasa alrededor”, aclaró la modelo en la entrevista con Pampita.
Pampita le preguntó sobre la posibilidad de arrancar un noviazgo “de cero” con el actor. Tras pensarlo un momento, María respondió: “No sé si podría de cero, pero porque creo que cualquier crisis que se atraviese es para tener un resultado diferente”.
“Creo que no tendría sentido volver sin repactar cosas que molestaban. Sino pasa que volvés y en una semana se va de nuevo todo a la miércoles porque te acordás de todo lo que te hacía mal. Eso pasa mucho”, explicó. Y concluyó: “Estamos en pleno proceso, con dulzura, amor y cuidando a la familia”.
En Puro Show, en El Trece, Nancy Duré aclaró que, por los años que llevaban juntos, todavía suelen ser vistos en familia y Pampito arrancó un debate sobre si está bien o no besarte con tu ex. “A mí jamás me vieron chapando con mi ex, nos separamos y no supe nada más”, dijo Fernanda Iglesias.