Gabriela Sari negó los rumores de romance con Facundo Arana: "Somos amigos"

Gabriela Sari se sinceró a través de un móvil que dio para el programa "La Mañana con Moria".

Ante la ola de rumores sobre que Gabriela Sari sería la tercera en discordia de la separación entre Facundo Arana y María Susini, esta mañana se escuchó la palabra de la protagonista en el programa de Moria Casán que emite El Trece. La actriz se sinceró y fue tajante al afirmar que son solo amigos.

Las especulaciones surgieron por el acercamiento que se observó de Facundo hacia la actriz a la que conoce desde hace muchos años cuando ambos estuvieron trabajando juntos en la emblemática novela Muñeca Brava. Lo cierto es que cuando Arana blanqueó la ruptura de su matrimonio después de 14 años, todos los rumores apuntaron hacia Sari.

Si bien la actriz y expareja de Rulo Schijman, con quien tiene una hija, negó el vínculo sentimental, el intercambio de mensajes entre ambos en las redes sociales alimentaron las dudas de los seguidores.

Durante un móvil para La Mañana con Moria, Gabriela Sari habló con mucha sinceridad y no se guardó nada. Sin vueltas sobre su relación con Facundo Arana, dijo: “La realidad es que con Facu somos amigos, nos llevamos bien, compartimos”.

Además, explicó que la relación siempre fue transparente y que incluso compartían encuentros junto a sus respectivas exparejas: “Pintaba una cena, una merienda. Todo muy natural”.

Por último, Sari reveló cómo es Facundo Arana en la intimidad de la amistad y destacó que siempre priorizó el respeto. “No me tira onda, me cuida mucho”, aseguró. Y cerró describiéndolo como “el típico amigo que te da consejos”, despejando así cualquier versión de romance.

El futuro dirá la verdad y si entre los amigos surge el verdadero amor.