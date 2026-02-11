miércoles 11 de febrero de 2026
Pozo de Banfield: falleció Jorge Bergés, condenado por delitos de Lesa Humanidad

El exmédico de la Policía Bonaerense fue parte de la apropiación de bebés. De un puñetazo le arrancó la placenta a Adriana Calvo, en el Pozo de Banfield.

El genocida gozaba de prisión domiciliaria en su casa en el partido de Quilmes. La noticia fue recibida por el Tribunal Oral Federal (TOF) 1, que lo condenó por delitos de lesa humanidad.

Su historia oscura de apropiación de bebés

Bergés había ingresado a la fuerza policial en 1964. Su primer destino fue en una comisaría de Avellaneda. Cuando se produjo el Golpe de Estado de 1976, estuvo trabajando en la Dirección General de Investigaciones (DGI), que estaba al mando de Miguel Osvaldo Etchecolatz.

Para 1984, pasó a depender de la Dirección de Servicios Sociales. Estuvo detenido en los primeros tiempos de la democracia, pero después fue favorecido por las leyes de Punto Final y Obediencia Debida.

Una de las víctimas que testificó en su contra

Adriana Calvo, primera sobreviviente en testificar en el Juicio a las Juntas de 1985, relató cómo dio a luz a su hija Teresa en un coche que se trasladaba desde la Comisaría 5ª de La Plata hasta el Pozo de Banfield.

En el centro clandestino de detención de Lomas de Zamora, Bergés le arrancó la placenta a Calvo de un solo puñetazo, y le ordenó que baldeara el lugar. Solo después de limpiar, él y los otros represores le permitieron tomar a su bebita en brazos.

Otro testimonio contra Bergés

“Bergés tuvo una estructura que le permitió apropiarse de los hijos y las hijas de las personas que están desaparecidas, pero además, continuó utilizando esa misma estructura para el tráfico de niños y de niñas. Eso también marca que hubo una línea de continuidad en años de la democracia. En este caso se ve un punto que es fundamental, que tiene que ver con la violencia hacia niños y niñas a través de privarles de su identidad durante la dictadura, pero también durante la democracia”, dijo la auxiliar fiscal Ana Oberlin en comunicación con el diario Página/12.

Bergés fue sentenciado a seis años de prisión en la llamada Causa 44. También fue condenado por las apropiaciones de Carmen Gallo Sanz y Pedro Nadal García. En marzo del año pasado, recibió la pena de prisión perpetua en el juicio de las brigadas de Lanús, Quilmes y Banfield. Al momento de su muerte, estaba siendo juzgado por el secuestro y los tormentos que padeció Jorge Julio López en la Comisaría 5ª de La Plata.

