Más de 15 mil personas visitaron el Pozo de Banfield

Más de 15 mil personas visitaron este año el Pozo de Banfield , un lugar donde reinó el horror en la era de la dictadura militar y que hace más de una década se convirtió en un Espacio para la Memoria fundamental para Lomas de Zamora y la provincia de Buenos Aires .

"Más de 15 mil personas entraron este año al Espacio para la Memoria, donde tuvimos un montón de actividades como obras de teatro, sesiones del Concejo Deliberante y el Consejo Escolar, presentaciones de libros y una jornada de salud mental que se hizo por primera vez en un Ex Centro Clandestino de la Provincia. Hace 10 años atrás, el gobierno neoliberal de María Eugenia Vidal iba a vaciar este lugar pero no sabía que acá estábamos nosotros resistiendo y aguantando porque tenemos la escuela de nuestros 30 mil compañeros desaparecidos, tenemos memoria y la sembramos todos los días con la guía de las Madres y las Abuelas", expresó la coordinadora provincial del Espacio para la Memoria, Juana Campero .

Recorridas guiadas, muestras artísticas, presentaciones de libros, actos, homenajes y una histórica señalización como Sitio de Memoria del Mercosur fueron algunas de las más de 170 actividades que se hicieron a lo largo del año en el espacio ubicado entre las calles Siciliano y Vernet. El lugar tuvo visitas ilustres como la de Sergio Maldonado, Ana María Careaga, Elsa Pavón, Pablo Díaz, Julián Scher, María Victoria Moyano Artigas, Paula Eva Logares, Juan Martín Mena, Andressa Caldas . También pasaron universidades como la UNLZ , UNLA , UNSAM y Arturo Jauretche .

El espacio es gestionado desde la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia en articulación con el Municipio de Lomas de Zamora y la Mesa de Trabajo del Ex Pozo de Banfield . "El espacio estuvo abierto prácticamente todos los días, ha venido mucha gente y también tuvimos seis ordenanzas trabajadas junto al Concejo Deliberante . La memoria en Lomas de Zamora no es un tema menor y tenemos la certeza de que el fortalecimiento de este camino depende de nosotros", destacó Daniel Prassel , referente de la Mesa de Trabajo.

Pozo de Banfield: un brindis por más Memoria, Verdad y Justicia

Autoridades, militantes, artistas, escritores, docentes, instituciones y organizaciones de Derechos Humanos participaron del brindis de fin de año en el Espacio para la Memoria para darle cierre al 2025 y augurar los mejores deseos para un 2026 donde seguirá la lucha y habrá un montón de actividades en el marco de los 50 años del golpe militar.

"La primera vez que viene acá me costó mucho entrar y me generó mucha emoción. El año que viene y el otro hay que seguir unidos para luchar contra el Gobierno Nacional y que no vuelvan nunca más. Ahora somos muy poquitas las madres, pero tenemos mucha gente alrededor que nos sigue, acompaña y ayuda", remarcó la presidenta de Madres de Plaza de Mayo, Carmen Arias, que fue una de las invitadas especiales.

También estuvo Daniel Santucho Navajas, que nació en cautiverio en el Pozo de Banfield. "Saber que nací acá y que estuve los primeros días de vida junto con mamá me genera algo muy especial cada vez que vengo, es una energía única. Hoy brindo por la militancia, por no bajar los brazos y seguir el ejemplo de las Madres y Abuelas de no tener miedo y seguir luchando aún en los peores momentos", destacó el nieto recuperado 133.

brindis pozo banfield2 La presidenta de Madres de Plaza de Mayo, Carmen Arias, estuvo en el brindis de fin de año.

Más de 350 personas pasaron por el Pozo de Banfield, uno de los centros clandestinos de detención de la dictadura militar que tenía una maternidad clandestina en la que se apropiaron bebés ilegalmente. También es conocido por ser el lugar donde estuvieron detenidos y fueron desaparecidos los jóvenes de La Noche de los Lápices. Gracias a la lucha popular, se logró su desafectación en 2006 y su apertura como Espacio para la Memoria a partir de la firma del convenio tripartito en 2015.

"El año que viene vamos a cumplir 50 años del golpe y, ante una situación nacional tan adversa, lo que tenemos que hacer es seguir en las calles y usar los canales institucionales para demostrar que el pueblo lomense no reivindica ni el olvido ni la reconciliación, y sigue luchando por la Memoria, la Verdad y la Justicia", indicó Mimi Di Gianni, presidenta de la Mesa de Trabajo que desde el próximo año ocupará una banca en el Concejo Deliberante.