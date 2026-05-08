El Diego nos une: los nuevos murales que homenajean a Maradona en San José

El amor del pueblo por Diego Maradona se ve reflejado en los murales que se pintan en calles y clubes de los barrios. En San José , los vecinos ya disfrutan de las nuevas obras artísticas en homenaje al más grande.

Sobre la calle Lynch , desde Gowland hasta Roma, hay 7 murales con diferentes imágenes y momentos de la vida del Diez . "Fuimos 5 los artistas que estuvimos pintando murales en las calles divisorias de Lomas y Lanús . Además de recrear al Diego como jugador, en esta oportunidad quisimos mostrar su lado más humano y en su vida diaria que fue tan especial, así que pintamos escenas donde los vemos relajado de vacaciones, jugando con su hija, tomando un mate y terminamos en el Club San Martín con un mural de Diego jugando al fútbol de chico y también festejando un gol en el Mundial 86 para representar el sueño del pibe", expresó Ezequiel Briseño, director de Muro Sur, un colectivo que lleva más de 12 años trabajando con el arte urbano.

Mientras caminan por el barrio, los vecinos van a ver murales sobre los comienzos del Diego en Los Cebollitas , los inolvidables mundiales del 86 y 90 , la emblemática foto fumando un habano con la bandera argentina de fondo y el hermoso momento en el que su hija Dalma le pone flores a las medias de su papá durante una pausa en el entrenamiento con el Napoli .

"Casi todas las paredes son con ladrillo a la vista así que tuvimos el reto de pensar bien cómo transformarlas y la verdad que quedamos muy contentos tanto con el resultado como con el acompañamiento de la gente que se acercó para sacar fotos y felicitarnos por los trabajos. Es un placer para nosotros seguir pintando a figuras tan emblemáticas como el Diego y el Papa Francisco", remarcó Ezequiel, sobre la intervención artística que duró 5 días.

mural diego san jose11 Son 7 murales sobre Lynch, una calle que está en el límite entre Lomas y Lanús.

Los murales en San José se dan en el marco de las obras de infraestructura que el Municipio de Lomas lleva adelante en conjunto con el Municipio de Lanús a través programa "El Diego nos une". A lo largo de 13 cuadras de Lynch, desde Donato Álvarez hasta Villa Barceló, el proyecto incluye acciones de bacheo para mejorar el tránsito, la refacción de 30 rampas de acceso, arreglo de cordones, nueva señalética, la incorporación de 15 refugios para colectivos y el refuerzo del sistema de iluminación.

El año pasado, en la rotonda de Malabia y 29 de Septiembre construyeron un tótem con una imagen icónica de Maradona. La obra incluyó la instalación de nuevas luminarias LED para que esté iluminada por las noches y trabajos de forestación. Mientras que en el paso bajo nivel de Uriarte instalaron un cartel con la foto de "Pelusa" y llevaron adelante una puesta en valor con arreglos de herrería en barandas, rejas y tapas de desagües, obras de pavimentación, pintura y arreglo de cordones.

Los murales en Lomas para homenajear al Papa Francisco

A un año de su muerte, el Papa Francisco es recordado por su compromiso con los más vulnerables y las enseñanzas que dejó para construir una sociedad mejor. En Fiorito inauguraron un mural participativo sobre el Camino de la Ribera Sur, a la altura de AYSA y a unos 500 metros de Camino Negro. La jornada contó con la presencia de autoridades y representantes de organizaciones, clubes e instituciones que forman parte de la campaña "Con la droga no se juega".

También se inauguró un mural sobre la Avenida Hipólito Yrigoyen y Sáenz, a metros de la Catedral de Lomas. Las obras artísticas forman parte del programa "12 Murales de Francisco", impulsado por el Municipio para celebrar los 12 años de papado que tuvo Jorge Bergoglio. Los artistas de Muro Sur estuvieron a cargo de la pintura tanto en Fiorito como en Lomas.