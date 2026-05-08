viernes 08 de mayo de 2026
Escribinos
8 de mayo de 2026
A todo o nada.

Gran Hermano tuvo salvaciones falsas y una real: así quedó la placa

En medio de una placa oculta, Santiago del Moro contó quien dejó realmente de estar en la cuerda floja en Gran Hermano. El lunes será la Gala de Eliminación.

Se definió la placa en Gran Hermano.&nbsp;

Se definió la placa en Gran Hermano. 

Santiago del Moro informó las salvaciones falsas en Gran Hermano Generación Dorada a causa de que la placa de esta semana de competencia es oculta. Esto quiere que los jugadores dentro de la casa no saben quiénes están bajo la decisión del público.

El conductor del certamen de Telefe “bajó de placa” a Tamara Paganini, Jennifer “Pincoya” Torres, Eduardo Carrera y Gladys La Bomba Tucumana.

Lee además
Yipio dejó Gran Hermano Generación Dorada. 
Sorpresivo.

Yipio abandonó Gran Hermano por la salud de su mamá
Daniela de Lucía de Gran Hermano. 
Alerta.

El fuerte comunicado de la familia de Daniela de Gran Hermano

Al no saber quiénes estaban en placa, creyeron por completo y festejaron en forma descontrolada. De todos modos, sí hubo tiempo para una salvación real y Luana Fernández bajo de la placa.

Embed

Las reacciones en Gran Hermano

Las reacciones dentro de la casa no tardaron en aparecer: hubo alivio entre quienes lograron zafar de la nominación y preocupación en aquellos que continúan comprometidos de cara a la próxima Gala de Eliminación.

Durante la emisión, algunos jugadores creyeron haber quedado fuera de peligro tras distintas instancias que parecían favorecerlos.

Sin título-1
La placa de Gran Hermano.

La placa de Gran Hermano.

De esta manera, quedaron en placa Danelik Galazán, Emanuel Di Gioia, Cinzia Francischiello, Franco Zunino y Daniela De Lucía rumbo a la Gala de Eliminación del próximo lunes.

Temas
Seguí leyendo

Yipio abandonó Gran Hermano por la salud de su mamá

El fuerte comunicado de la familia de Daniela de Gran Hermano

El fuerte posteo del novio de Yipio: "No sean tan idiotas"

Debutó la placa oculta en GH: quiénes quedaron nominados

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Karina Mazzocco se quedó sin programa.  video
Todo mal.

Bronca de Karina Mazzocco con América TV tras el final de su programa

Las más leídas

Te Puede Interesar

Trueno, en las televisión de Estados Unidos.  video
Dale play.

Cómo fue el show de Trueno en el programa de Jimmy Fallon