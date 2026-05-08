Gran Hermano tuvo salvaciones falsas y una real: así quedó la placa

Santiago del Moro informó las salvaciones falsas en Gran Hermano Generación Dorada a causa de que la placa de esta semana de competencia es oculta. Esto quiere que los jugadores dentro de la casa no saben quiénes están bajo la decisión del público.

El conductor del certamen de Telefe “bajó de placa” a Tamara Paganini, Jennifer “Pincoya” Torres, Eduardo Carrera y Gladys La Bomba Tucumana.

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Al no saber quiénes estaban en placa, creyeron por completo y festejaron en forma descontrolada. De todos modos, sí hubo tiempo para una salvación real y Luana Fernández bajo de la placa.

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Las reacciones en Gran Hermano

Las reacciones dentro de la casa no tardaron en aparecer: hubo alivio entre quienes lograron zafar de la nominación y preocupación en aquellos que continúan comprometidos de cara a la próxima Gala de Eliminación.

Durante la emisión, algunos jugadores creyeron haber quedado fuera de peligro tras distintas instancias que parecían favorecerlos.

Sin título-1 La placa de Gran Hermano.

De esta manera, quedaron en placa Danelik Galazán, Emanuel Di Gioia, Cinzia Francischiello, Franco Zunino y Daniela De Lucía rumbo a la Gala de Eliminación del próximo lunes.