Familiares y amigos homenajearon a Luis Brandoni en el Teatro Tabarís

Luis Brandoni fue homenajeado a tres semanas de su muerte en el Teatro Tabaris, en plena Calle Corrientes, donde se colocó una placa conmemorativa. En el sentido encuentro participaron allegados al fallecido actor, junto a familiares, amigos, colegas y periodistas.

Saula Benavente , su pareja, y Micaela y Florencia, las hijas que tuvo Luis Brandoni con Marta Bianchi, colocaron una placa conmemorativa en la sala del teatro de la Avenida Corrientes.

Hasta siempre. Último adiós a Luis Brandoni: despidieron sus restos en el Cementerio de la Chacarita

Al maestro con cariño. El lomense Gustavo Pardi recordó a Brandoni: "Cada función con él era una fiesta"

“Homenaje al primer actor Luis Brandoni. Último escenario de una carrera excepcional”, dice la placa en homenaje al fallecido al actor.

Junto a la familia estuvieron el empresario teatral Carlos Rottemberg, Gerardo Romano, Ana María Picchio y Soledad Silveyra. También dijeron presentes otras figuras del espectáculo, como Rodrigo Noya, Virginia Lago y Roberto Antier.

La despedida de Soledad Silveyra

Soledad Silveyra, la última compañera en el teatro que tuvo el artista, leyó una carta que emocionó a todos los presentes. “La pérdida de Beto es la piña más grande que me pegó mi historia teatral, todavía me cuesta reaccionar. Me mató, de verdad", aseguró. Y agregó: “Me conformo pensando que tengo dos ángeles que me cuidan desde el cielo: la Zorrilla y Brandoni”.

image Carlos Rottemberg y Soledad Silveyra, en el homenaje a Luis Brandoni. Movilpress.

Luis Brandoni falleció el 20 de abril a sus 86 años en el Sanatorio Güemes, donde permanecía internado desde hacía varios días tras sufrir un accidente doméstico. La causa de su fallecimiento fue por un hematoma subdural, provocado por el golpe que sufrió en la cabeza.