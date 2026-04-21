Último adiós a Luis Brandoni: despidieron sus restos en el Cementerio de la Chacarita

Familiares, amigos, colegas y figuras del mundo del cine y el teatro le dieron el último adiós a Luis Brandoni , fallecido este lunes a los 86 años, en el Cementerio de la Chacarita, donde sus restos descansarán en el tradicional Panteón de Actores.

“De a poco están llegando familiares, también público, han hecho un cerco para la prensa”, describieron en el programa Puro Show en la pantalla de El Trece.

El cortejo fúnebre llegó minutos después, rodeado de sus seres más cercanos y colegas que no quisieron faltar. “Hay gente del público que ya hace un ratito que están aquí presentes. Hay también muchos periodistas, mucha prensa”, detallaron.

La ceremonia incluyó un responso en la capilla del cementerio, donde el padre Alejandro encabezó la despedida junto a familiares y amigos de Luis Brandoni.

Luego, los restos fueron trasladados al Panteón de Actores, el espacio donde descansan grandes figuras del espectáculo argentino. Durante esta ceremonia, se acercaron diferentes figuras del mundo de la actuación. Guillermo Francella, Puma Goity, Marcelo De Bellis, Fernando Bravo, Soledad Silveyra y más actores formaron parte de esta triste ceremonia.

image Despidieron a Luis Brandoni.

La palabra de la nieta de Luis Brandoni

Previo a esta conmovedora despedida, su nieta Macarena habló en Puro Show sobre su abuelo, el entrañable actor. “Lo importante es el orgullo y la felicidad y tratar de no ponerse triste, tratar de hacer todo lo que uno pueda aportar en vida, así que eso es lo más importante”.

También destacó el legado que dejó: “Todo lo que nos dio como artista también, con los valores de la democracia, es lo más importante de todo”.